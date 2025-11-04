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Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode

Mahmutlar, Türkei
von
$800,000
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ID: 3431
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.05.23

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

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ATLAS PREMIUM VILLAS ist eine Luxusvilla in Kargıcak im Stadtteil Alanya, die die modernste und sich entwickelnde Resortstadt der Türkei ist.

Die Villen befinden sich auf dem Gebiet von 3 493 qm.m. Sie haben Landschaften angelegt und sind auch auf einer Seite von Bergen umgeben, und auf der anderen vom Mittelmeer.

Atlas Premium Villas präsentiert 6 Villen:

Villa A. Die Fläche der Villa beträgt 700 m2. Wohnfläche - 400 Quadratmeter. Die Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 2 Wohnzimmer. Grundstück - 680 m2.

Villa B. Fläche - 700 m2 Wohnfläche - 400 m2. Die Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 2 Wohnzimmer. Grundstück - 660 mq.

Villen C und D. Die Fläche jeder Villa beträgt 465 m2. Wohnfläche - 260 Quadratmeter. Die Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 1 Wohnzimmer. Grundstück - 550 m2.

Villa E. Fläche - 372 m2 Wohnfläche - 238 Quadratmeter. Die Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 1 Wohnzimmer. Grundstück - 530 m2.

Villa F. Fläche - 372 m2 Wohnfläche - 238 Quadratmeter. Die Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 1 Wohnzimmer. Grundstück - 570 m2.

Jede Villa verfügt über eine eigene Infrastruktur: Schwimmbad, Garage, eigener Aufzug, Hamam, Sauna, automatische Bewässerung des Gartens.

Die Panoramafenster der Villen bieten einen faszinierenden Blick auf das Mittelmeer und das antike Schloss von Alanya. Villen sind ideal für Wohnung und Investition.

Infrastruktur:
- Geschäfte;
- Cafés, Restaurants;
- Promenade;
- Medizinische Einrichtungen;
- Bildungseinrichtungen.

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Mahmutlar, Türkei
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