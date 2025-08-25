Villa Furnished three bedroom villas on the beach.

Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.

Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.

Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übereinstimmung mit dem Geist und Atmosphäre der Region geschaffen.

Wir bieten Ihnen Villen mit einem geräumigen Wohnzimmer, drei Schlafzimmer mit zwei geräumigen Terrassen, von denen Sie die Wunder der Bodrum Natur genießen können.

Infrastruktur:

Schwimmbad

Privater Strand

Grillgebiete

Kino im Freien

Shuttle-Service innerhalb des Territoriums

24/7 Sicherheit

Reinigungsdienstleistungen

24-Stunden-Service

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.