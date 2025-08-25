  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bodrum
  4. Villa Furnished three bedroom villas on the beach.

Villa Furnished three bedroom villas on the beach.

Bodrum, Türkei
von
$700,490
BTC
8.3321918
ETH
436.7257976
USDT
692 563.8368868
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27528
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.

Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.

Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übereinstimmung mit dem Geist und Atmosphäre der Region geschaffen.

Wir bieten Ihnen Villen mit einem geräumigen Wohnzimmer, drei Schlafzimmer mit zwei geräumigen Terrassen, von denen Sie die Wunder der Bodrum Natur genießen können.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Privater Strand
  • Grillgebiete
  • Kino im Freien
  • Shuttle-Service innerhalb des Territoriums
  • 24/7 Sicherheit
  • Reinigungsdienstleistungen
  • 24-Stunden-Service

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Bodrum, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,10M
Villa Villa in Didim
Didim, Türkei
von
$822,712
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$452,721
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Türkei
von
$704,060
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$309,641
Sie sehen gerade
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$700,490
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Alle anzeigen Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Türkei
von
$331,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Neu gebaute freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-650 m vom Strand entfernt 3 Schlafzimmer, privater Pool, privater Garten und 650 m vom Meer entfernt in Akbuk. Ausgezeichnete neu gebaute freistehende Villa zum Verkauf. Es befindet sich in der Gegend von Akbuk, wo geräumige …
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Alle anzeigen Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Türkei
von
$960,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich in Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, 7 Minuten vom Kumburgaz Beach, einer Gegend bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Der Villakomplex ist auf einem Grundstück von 15.500 m2 gebaut und besteht aus 30 una…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Türkei
von
$822,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Villa zum Verkauf in Akbuk Didim -3 Stockwerke Doppelvilla -250 m2 -3 + 1 -4 Zimmer -1 Salon -3 Schlafzimmer -3 Badezimmer -chic Terrasse mit Blick auf das Meer -Erste Linie vom Meer -Der Meerblick wird sich nie schließen - Es gibt eine Straße vor dem Haus und dem Strand und dem M…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen