Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.

Didim, Türkei

Brandneue 3-Bett-Luxusvilla in Altinkum zum Verkauf - Familienferienhaus in Didim. Didim ist der Name der Halbinsel und ihres Bezirkszentrums, Das Didim District Center ist das Zentrum aller Einkaufs- und Transportwege der Halbinsel und liegt ganz in der Nähe des bekanntesten geschäftigen …