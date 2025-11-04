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Villa Hidden Valley

Yaylalı, Türkei
von
$557,796
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7
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ID: 223
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.03.22

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Yaylalı

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2022
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

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EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Projektbereich: 4 536 m2

br /

Gesamtzahl der Villen: 11 Lage: Kargicak / Alanya / Antalya

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Entfernung zum Zentrum von Alanya - 12 km

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Flughafen Gazipasha: 23 km / m² Flughafen Antalya: 130 km

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Die Entfernung des Vogels zum Meer: 550 m

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Entfernung zum Meer mit dem Auto: 1200 m

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Entfernung zum Verkaufsort: 1000 m VILLENTIVITY Grundstück in Villa m2: von 400 m2 bis 650 m2 Dekanat Decanat ( von 400 m2 bis 650 m2 ).

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Gesamtfläche der Villa: 330 m2

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Gesamtfläche der Villa: 275 m2 Die Villen bestehen aus 4 + 1. Jede Etage verfügt über eine Klimaanlage und 2 Badezimmer für Eltern. Alle Badezimmer verfügen über eingebaute Duschsets und eine Dusche.

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In jedem Zimmer mit Meerblick.

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Das Wohnzimmer hat einen Kamin mit Bioethanol.

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Jede Villa verfügt über einen eigenen Garten und einen eigenen Pool.

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Diese Pools sind ein Skimmersystem mit einer antibakteriellen Beschichtung und kleinen Energiepools und Wassereinsparung. Die lange Lebensdauer und die Wartungskosten sind sehr gering.

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Die Außenfassaden der Villen sind durch Hitze und Kälte isoliert, und Außenfarben können viele Jahre von Verschüttungen und Rissen bis hin zu Korrosion standhalten, die dem Aussehen ausgesetzt sein können. ( Es treten keine Probleme auf, außer Verfärbungen )

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Alle Zimmer verfügen über eine Klimaanlage und sind an einer Stelle an der Fassade montiert.

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Das zentrale Besensystem wurde für den Einsatz in allen Räumen und öffentlichen Orten gebaut.

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Um alle Stockwerke der Villa abzudecken, wurde eine Fußbodenheizung mit Wasser gebaut.

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Die Böden der Villa und um die Fundamente herum waren mit Ausnahme der Wasserleitungen von Wasser und Feuchtigkeit isoliert.

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Es wurden thermisch isolierte Aluminiumschreinereiprodukte verwendet, die gegen Kälte und Hitze wirksam waren. Ein komfortables Gasverglasungssystem ( ) br / Die Türen der Villa bestehen vollständig aus Holz, Küchenschränke und andere Möbel bestehen aus ultrabreit lackierter Farbe, die ihre Farbe über viele Jahre beibehält.

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Alle Zimmer verfügen über TV und Satellitenleitung.

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Yaylalı, Türkei
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