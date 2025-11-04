Villa Hidden Valley

EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Projektbereich: 4 536 m2

br /

Gesamtzahl der Villen: 11 Lage: Kargicak / Alanya / Antalya

br /

Entfernung zum Zentrum von Alanya - 12 km

br /

Flughafen Gazipasha: 23 km / m² Flughafen Antalya: 130 km

br /

Die Entfernung des Vogels zum Meer: 550 m

br /

Entfernung zum Meer mit dem Auto: 1200 m

br /

Entfernung zum Verkaufsort: 1000 m VILLENTIVITY Grundstück in Villa m2: von 400 m2 bis 650 m2 Dekanat Decanat ( von 400 m2 bis 650 m2 ).

br /

Gesamtfläche der Villa: 330 m2

br /

Gesamtfläche der Villa: 275 m2 Die Villen bestehen aus 4 + 1. Jede Etage verfügt über eine Klimaanlage und 2 Badezimmer für Eltern. Alle Badezimmer verfügen über eingebaute Duschsets und eine Dusche.

br /

In jedem Zimmer mit Meerblick.

br /

Das Wohnzimmer hat einen Kamin mit Bioethanol.

br /

Jede Villa verfügt über einen eigenen Garten und einen eigenen Pool.

br /

Diese Pools sind ein Skimmersystem mit einer antibakteriellen Beschichtung und kleinen Energiepools und Wassereinsparung. Die lange Lebensdauer und die Wartungskosten sind sehr gering.

br /

Die Außenfassaden der Villen sind durch Hitze und Kälte isoliert, und Außenfarben können viele Jahre von Verschüttungen und Rissen bis hin zu Korrosion standhalten, die dem Aussehen ausgesetzt sein können. ( Es treten keine Probleme auf, außer Verfärbungen )

br /

Alle Zimmer verfügen über eine Klimaanlage und sind an einer Stelle an der Fassade montiert.

br /

Das zentrale Besensystem wurde für den Einsatz in allen Räumen und öffentlichen Orten gebaut.

br /

Um alle Stockwerke der Villa abzudecken, wurde eine Fußbodenheizung mit Wasser gebaut.

br /

Die Böden der Villa und um die Fundamente herum waren mit Ausnahme der Wasserleitungen von Wasser und Feuchtigkeit isoliert.

br /

Es wurden thermisch isolierte Aluminiumschreinereiprodukte verwendet, die gegen Kälte und Hitze wirksam waren. Ein komfortables Gasverglasungssystem ( ) br / Die Türen der Villa bestehen vollständig aus Holz, Küchenschränke und andere Möbel bestehen aus ultrabreit lackierter Farbe, die ihre Farbe über viele Jahre beibehält.

br /

Alle Zimmer verfügen über TV und Satellitenleitung.

br /