Villa Hidden Valley

EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Projektbereich: 4 536 m2
br /Gesamtzahl der Villen: 11 Lage: Kargicak / Alanya / Antalya
br /Entfernung zum Zentrum von Alanya - 12 km
br /Flughafen Gazipasha: 23 km / m² Flughafen Antalya: 130 km
br /Die Entfernung des Vogels zum Meer: 550 m
br /Entfernung zum Meer mit dem Auto: 1200 m
br /Entfernung zum Verkaufsort: 1000 m VILLENTIVITY Grundstück in Villa m2: von 400 m2 bis 650 m2 Dekanat Decanat ( von 400 m2 bis 650 m2 ).
br /Gesamtfläche der Villa: 330 m2
br /Gesamtfläche der Villa: 275 m2 Die Villen bestehen aus 4 + 1. Jede Etage verfügt über eine Klimaanlage und 2 Badezimmer für Eltern. Alle Badezimmer verfügen über eingebaute Duschsets und eine Dusche.
br /In jedem Zimmer mit Meerblick.
br /Das Wohnzimmer hat einen Kamin mit Bioethanol.
br /Jede Villa verfügt über einen eigenen Garten und einen eigenen Pool.
br /Diese Pools sind ein Skimmersystem mit einer antibakteriellen Beschichtung und kleinen Energiepools und Wassereinsparung. Die lange Lebensdauer und die Wartungskosten sind sehr gering.
br /Die Außenfassaden der Villen sind durch Hitze und Kälte isoliert, und Außenfarben können viele Jahre von Verschüttungen und Rissen bis hin zu Korrosion standhalten, die dem Aussehen ausgesetzt sein können. ( Es treten keine Probleme auf, außer Verfärbungen )
br /Alle Zimmer verfügen über eine Klimaanlage und sind an einer Stelle an der Fassade montiert.
br /Das zentrale Besensystem wurde für den Einsatz in allen Räumen und öffentlichen Orten gebaut.
br /Um alle Stockwerke der Villa abzudecken, wurde eine Fußbodenheizung mit Wasser gebaut.
br /Die Böden der Villa und um die Fundamente herum waren mit Ausnahme der Wasserleitungen von Wasser und Feuchtigkeit isoliert.
br /Es wurden thermisch isolierte Aluminiumschreinereiprodukte verwendet, die gegen Kälte und Hitze wirksam waren. Ein komfortables Gasverglasungssystem ( ) br / Die Türen der Villa bestehen vollständig aus Holz, Küchenschränke und andere Möbel bestehen aus ultrabreit lackierter Farbe, die ihre Farbe über viele Jahre beibehält.
br /Alle Zimmer verfügen über TV und Satellitenleitung.
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