Neubau Häuser in Ägäisregion, Türkei

Mugla
27
Bodrum
26
Izmir
11
Aydin
22
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Torba, Türkei
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxusvilla in Bodrum Torba
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Sprachen
English
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Exklusive Ferienwohnungen und Villen in Adabükü, BodrumVielen Dank für Ihr Interesse an Villa Adabükü Bodrum.Unten freuen wir uns, die wichtigsten Features zu teilen, die dieses Projekt wirklich außergewöhnlich machen – perfekt geeignet für dauerhaftes Leben, Urlaub oder eine hochwertige Inv…
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Sprachen
English
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,57M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.Das Projekt befindet si…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex ist auf einer Fläche von 13.500 m2, besteht aus 18 spanischen Stil Villen mit Panoramablick auf das MeerVilla Fiesta ist eine der bequemsten Villen in der Anlage, mit Panoramablick auf das Meer und einem privaten Pool.Das Anwesen umfasst zwei Häuser:Hauptgebäude (Dorf) Fläche 380…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Türkei
von
$3,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus 5-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Gölköy | Bodrum.Der vom berühmten Architekten Emre Arolat entworfene Villakomplex befindet sich in Demirbükü Bay, einer der exklusivsten Buchten von Bodrum.Dieses Projekt am Meer liegt auf einem Grundstück von 120.000 m2, umfasst 150 privat…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 590 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zero Luxury Life Von Yalikavak und Silvery in Bodrum MuğlaPerfekt getrennt zwischen Yalikavak und Silverity, einem wirklich privilegierten Lebensstil an Küstenrändern. 65 AcresUnser Projekt, das auf dem erstklassigen Küstengebiet, dem luxuriösen Leben mit nahtlosem Meerblick und dem 300-Mete…
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Sprachen
English
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Türkei
von
$3,78M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hochklassige Villen und Residenzen mit einem 5-Sterne-Hotel-Konzept und Dienstleistungen, auf einer Fläche von 150.000 m2, und einem privaten Strand von 1.200 Metern.50 km von der Anlage entfernt ist der Flughafen Bodrum, 8 km zu Yalikavak Marina, 15 km zum Zentrum von Bodrum.Villa 4 + 1 - 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Projekt Bodrum Yalıkavak Marinn ist ein signiertes Projekt, bestehend aus 46 Villen und 1 Villa, auf einem 66m2 großen Grundstück gebaut, nur 350 m von der Marina Yalıkavak und allen berühmten Restaurants und Unterhaltungsstätten entfernt.Pier & Beach Club in Yalikavak BodrumDas Sport- u…
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Sprachen
English
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Türkei
von
$959,086
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit drei Schlafzimmern mit direktem Meerblick in Gundogan | Bodrum.Der Komplex befindet sich 100 Meter vom Meer entfernt, hat seinen eigenen Strand mit 3 Holzpiern, Liegewiese, Schwimmbad, Restaurant am Strand und einen Spielplatz, 550 Meter zum Zentrum von Gundogan.Anzahl…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit vier Schlafzimmern mit Meerblick in Bodrum.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 250 m2Grundstücksfläche: 381 m2Privater GartenPrivater PoolPrivatparkplatzSmart Home SystemSolarmoduleFußbodenheizungVRF…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Türkei
von
$932,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Shelton Magia Bodrum ist ein einzigartiger Komplex von 104 Luxusvillen auf einem Gebiet von 30.000 m2, umgeben von malerischen Natur und atemberaubenden Landschaften.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 3Gesamtfläche: 140 m2Private…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$4,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit sechs Schlafzimmern in Turkbuku | Bodrum mit Meerblick und Bergblick in einem Villakomplex..Die Villa liegt 1,3 km vom Yachtclub Turkbuku und 1,5 km vom Einkaufszentrum Macro und 14 km von Yalikavak entfernt.Anzahl der Stockwerke: 3Anzahl der Schlafzimmer: 6Wohnzimmer: 2.Sepa…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Türkei
von
$293,383
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Betten und privatem Pool – Traditionelle Didim Villa Freistehende Villa mit drei Betten in Altinkum zu verkaufen. Ein traditionelles Anwesen in Altinkum. Bargain Didim als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diese…
Bauherr
Polat Group
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 7Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 340 m2Grundstücksfläche: 800 m2Entfernung zum Meer: 500 MeterSaunaGymnasiumFeuerstelleBehei…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit fünf Schlafzimmern in der malerischen Gegend von Yalikavak an der Ägäisküste der Türkei!Die Anlage ist auf einer Fläche von 9.600 m2, nur 18 Villen, 5 km vom Yachthafen Yalikavak, 3 km zum Zentrum von Gumusluk und nur 450 Meter zum Meer und Geschäften gebaut.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$525,000
Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$830,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit vier Schlafzimmern 800 Meter vom Meer entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGGesamtfläche: 200 m2Grundstücksfläche: 500 m2Entfernung zum Meer: 800 MeterPrivater Parkplatz im FreienFußbodenheizungKlimaanlagenFür wei…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villen in Yalıkavak Geriş | Panorama MeerblickWir freuen uns, Ihnen unser ready-for-immediate-delivery-Boutique-Villa-Projekt in Yalıkavak Geriş vorstellen zu können, einem der renommiertesten Viertel von Bodrum.Das Projekt besteht aus 13 exklusiven 3+1 Villen mit Panoramablick auf…
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Immobilienagentur
TURN KEY REAL ESTATE
Sprachen
English
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$784,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum, 600 Meter vom Yachthafen entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGSeparate Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Küche und Bad für einen Dienstmädchen oder Gäste.Entfernung zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla im Zentrum der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Die Villa befindet sich in einem Komplex, ein Shuttle-Service wird zum öffentlichen Strand organisiert, der 1,2 km entfernt ist, zum Zentrum und zum Yachthafen von Yalikavak - 1,3 km, u…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$700,490
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese einzigartig gestalteten Villen verkörpern architektonische Pracht und machen sie zum außergewöhnlichsten Projekt in Bodrum.Der Komplex besteht aus nur 10 exklusiven Villen, mit einem starken Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Jede Villa ist auf ihre eigene Weise besonders, so dass …
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$982,337
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Türkei
von
$469,336
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service auf dem Gebiet …
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$930,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zum Verkauf 3 Villen mit 3 Schlafzimmern von 150 m2 - 170 m2 im Zentrum von Bodrum mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Privater PoolEinbauküchengeräteEinbauschränkeVRF KühlsystemFußbodenheizungen in der VillaParkplatzGartenFür weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$850,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen eigenen Strand mit einem Pier, sowie einen Transfer zum / vom Strand.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Badez…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Meerblick 3-Bett-Halbhaushälfte zum Verkauf in Didim-Türkei Immobilien in Didim,  Didim ist seit einigen Jahren ein sehr beliebter Ferienort mit einer Vielzahl von Resorts an der Küste der Halbinsel, kleinen traditionellen Fischerdörfern und Elite-Yachting-Resorts, Das Hauptzentrum der Regi…
Bauherr
Polat Group
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$1,29M
Sie werden jeden Tag in Çeşme gerne Hallo sagen. -Das Projekt, das sich in Çeşme befinden wird, wird 3 + 1 und 5 + 1 Villenoptionen haben. -Jede Villa verfügt über einen eigenen Außenpool und einen Außenparkplatz.
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Türkei
von
$643,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern in Altinkum – brandneues Haus zum Verkauf in DidimDiese atemberaubende freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern verfügt über eine moderne Architektur mit einem raumhohen Bogenfenster, das sich über zwei Stockwerke erstreckt und natürliches Sonne…
Bauherr
Polat Group
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Türkei
von
$296,688
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Izmir Bezirk Dikili zum Meer und zum Strand 20 Meter 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 Duplex 3 Schlafzimmer 1 Limousine mit Kamin Badezimmer 1 Badezimmer 2 Kamin im Haus Meerblick
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Türkei
von
$492,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesiltepe-Ferienhaus in Didim Esiltepe liegt 15 km vom Zentrum von Didim, 8 km vom Bafa-See, 10 km von Akbuk und 5 km vom Strand von Fevzipasa entfernt. Dank seiner faszinierenden Natur ist es einer der Orte, an denen Stille herrscht, Ol…
Bauherr
Polat Group
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Menteşe, Türkei
von
$820,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
-Kocacalis Strand 1-2 Minuten -Villa 4 + 1 mit Pool - Grundstück 470 m2 -Villa-Bereich 245 m2 -3 Etagen - Offene Limousine mit Küche -4 Schlafzimmer -4 Badezimmer -1 Toilette -Unterbodenheizung - Zentrale elektrische Heizung und Kühlung von Räumlichkeiten -Elektrische Tore und aut…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Didim, Türkei
von
$393,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Atemberaubende Designer-Didim-Villen zu verkaufen – Moderne Didim-Villen mit 5 Betten zu verkaufen Dieses äußerst luxuriöse Villenprojekt mit 3 Doppelhäusern auf einem Privatgrundstück in Didim vereint alle Elemente des Lebens in einer nahtlosen Verschmelzung zeitgenössischen Designs und se…
Bauherr
Polat Group
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Türkei
von
$372,963
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 Villen ( 2 Zwillinge ) zu verkaufen Jede Villa 4 + 1 240m2 3 Etagen 5 Zimmer 1 Salon 4 Schlafzimmer Separate Küche 2 Badezimmer 3 Toiletten Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool B-B-Q Nische Parkplatz Zum Meer 850 Meter
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Türkei
von
$234,706
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ausgezeichnete Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim – Ferienhaus in der TürkeiDiese luxuriöse Anlage mit modernen Villen in Didim steht zum Verkauf, ein Komplex aus Doppelhaushälften im kleinen, aber sehr beliebten Ferienort Altinkum. Moderne Doppelhaushälfte mit 3 Schla…
Bauherr
Polat Group
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Ägäisregion, Türkei
von
$713,017
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Aydin Kusadasi Villa Maisonette 200 m2 Privater Pool 5 Zimmer 4 Schlafzimmer 4 Badezimmer
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Türkei
von
$288,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Brandneue moderne und luxuriöse Schlüssel fertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Garten zum Verkauf in Didim Türkei.  Die Villa mit 4 Schlafzimmern und perfektem Hotel befindet sich in Hisar Mahallesi, in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir. …
Bauherr
Polat Group
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Türkei
von
$1,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Urla ist ein globales Reiseziel mit seiner Natur, der erhaltenen historischen Textur, der Küste und den Menschen. Hören Sie auf die Stimme der Blätter, die Ihnen einen guten Morgen sagen. Fühle, wie die Hitze der Sonne dein Gesicht durch die Blätter trifft. Das Projekt Urla ist nicht nur ein…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Türkei
von
$459,278
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Meer und die Natur in Akbuk. Ein modernes Haus auf einem 410 m² großen Privatgrundstück mit großem Privatpool und Außenwohnbereichen. Ideale Immobilieninvestition in Didim.Wir von Turkish Home Office freuen uns,…
Bauherr
Polat Group
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Didim, Türkei
von
$86,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 MonatenApartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 Monaten…Der schönste Zustand der Zeit…In Didim, das mit der N…
Bauherr
Polat Group
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Türkei
von
$2,52M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Alle Türen in der Villa öffnen sich zum Meer Die Villa auf Ayasaranda ist mit der ägäischen Seele gesättigt. Die Villa besteht aus 3 Etagen. Vor der Villa gibt es einen privaten Pool und hinter dem Pool gibt es direkten Zugang zum Strand und zum Meer. Die Fenster bieten Blick auf die Ägäis u…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Türkei
von
$331,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Neu gebaute freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-650 m vom Strand entfernt 3 Schlafzimmer, privater Pool, privater Garten und 650 m vom Meer entfernt in Akbuk. Ausgezeichnete neu gebaute freistehende Villa zum Verkauf. Es befindet sich in der Gegend von Akbuk, wo geräumige …
Bauherr
Polat Group
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Türkei
von
$276,149
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige moderne und luxuriöse freistehende Villen in Didim Altinkum, Türkei. Luxushäuser in einer Elitelage in Didim, etwa 4 km von D-Marin in Didim entfernt. Die Gegend bietet Ruhe und einen naturnahen Lebensstil sowie einfachen Zugang zum Zentrum von Altinkum und vielen anderen Fe…
Bauherr
Polat Group
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen-Doppelhaushälfte mit 3 Betten zum Verkauf in Altinkum-2nd Home in der Türkei. Das Hotel liegt in Hisar Mahallesi, das in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir, die 3-Zimmer-Villa mit einem perfekten ist eine unumgängliche Immobilieninvestit…
Bauherr
Polat Group
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Türkei
von
$583,445
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Neues Projekt des Wohnkomplexes Begonvilla Ruhiges Grün in einem ökologisch sauberen Bereich 3 Etagen Villa Brutto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 Schlafzimmer 2 Hallen Fußbodenheizung Kamin Terrasse mit Kamin Offener Pool Offener Otopark Grünes Privatgrundstück Mavisehir 19 Mi…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Türkei
von
$534,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in Akbük, nur eine kurze Fahrt vom Flughafen Milas-Bodrum entfernt.Schlüsselfertige, moderne und luxuriöse freistehende Villen zum Verkauf in Akbük. Umgeben von Natur im elitären Akbük, kurze Entfernung zum Strand und Stadtzentrum. Der Bau e…
Bauherr
Polat Group
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Türkei
von
$822,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa zum Verkauf in Akbuk Didim -3 Stockwerke Doppelvilla -250 m2 -3 + 1 -4 Zimmer -1 Salon -3 Schlafzimmer -3 Badezimmer -chic Terrasse mit Blick auf das Meer -Erste Linie vom Meer -Der Meerblick wird sich nie schließen - Es gibt eine Straße vor dem Haus und dem Strand und dem M…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Türkei
von
$1,41M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Unsere Farm befindet sich in der Ortschaft Kemalpaşa Ören Yaka. Es gibt zwei separate nummerierte zweistöckige Häuser mit Wasser und Strom, ein kleines einstöckiges Haus, ein Lagerhaus und ein überdachtes Tierdach sowie Nebengebäude im Land. Unser Bauernhof ist 140 m2 groß und verfügt über …
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Türkei
von
$416,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesilkent-300 m vom Strand entfernt Die moderne und luxuriöse Villa, die mit ihrem perfekten Äußeren und ihrer Dekoration komplett fertiggestellt wurde, ist eine ideale Investition für einen Urlaub und ein ganzjähriges Wohnhaus…
Bauherr
Polat Group
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliağa, Türkei
von
$272,655
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere Villa befindet sich am Strand von Yeni Şakran, 50 m von der Yalı-Straße entfernt und ist nach 45 Tagen schlüsselfertig. Es liegt ganz in der Nähe des Platzes, des Strandes, der Cafés, des Wandergebiets und des Kinderparks und liegt an einer belebten Straße. Erdgas, Fußbodenheizung, …
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Türkei
von
$608,846
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
An den Ufern der Ägäis das Paradies Dalyan Sakizlyka  Gebiet des Wohnkomplexes 7500 m2  Das Projekt besteht aus 2 Blöcken, jeder Block hat einen eigenen Pool  Villa Square: Brutto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Etage: - Hof - Halle - Offene Küche - Badezimmer  2. Sto…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Türkei
von
$283,484
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Key Ready Luxuriöse freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-2. Haus in der Türkei Akbuk, eine der Urlaubsregionen von Didim, hat eine lange und perfekte Küste, und es gibt große und kleine Buchten, die nach Akbuk Bay benannt sind, wo alle Farbtöne von Grün und Blau akribisch ve…
Bauherr
Polat Group
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Türkei
von
$224,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ausgezeichnete Doppelhausvilla mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim - Ferienhaus zum Verkauf in Didim Wir freuen uns, diese geräumige Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Komplex mit einem großen Gemeinschaftspool anbieten zu können. Es ist ideal für ein Ferienhaus ode…
Bauherr
Polat Group
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Türkei
von
$2,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Begrüßen Sie den Tag mit dem Duft von Lavendel... Das Projekt befindet sich in der Perle der Ägäis Urla mit 73 Villen auf 80.845,32 Quadratmetern. Es wird 3 Arten von Villen als 5 + 1/6 + 1/7 + 1 geben. Jede Villa verfügt über eine eigene Solarenergieinfrastruktur auf dem Dach, dem Pool u…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliağa, Türkei
von
$254,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Aliaga Shakranlar Bezirk von Izmir   3 + 1 Triplex 1. Stock: 1 Wohnzimmer mit Küche 2. Stock: 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer  3. Stock: 1 Schlafzimmer und Terrasse  Gesamtfläche: 100 m2 Das Projekt wird im Juli 2023 in Auftrag gegeben. In der Nähe des Meeres zu F…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
von
$817,966
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere 2 Luxus-Triplex-Villen mit 225 m2 4 + 1 freistehenden 50 m² großen Pool auf einem 650 m² großen Grundstück mit herrlichem Blick direkt neben Foçaköy, Das Viertel Yenibağarası steht Ende Juni zum Verkauf. Materialien der 1. Klasse werden in den Häusern unserer Villa mit einer ganz be…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Türkei
von
$327,187
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontakti…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in Akbuk-Ferienhaus zum Verkauf in Didim Diese Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern ist ein prächtiges Stück Architektur zum Verkauf in Didim Akbuk, das offene Wohnräume mit Gemeinschaftspool umfasst. Die Doppelhaushälfte mit Natur- und Me…
Bauherr
Polat Group
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Didim, Türkei
von
$561,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Steinhaus in Didim – Stunning Stone House zum Verkauf in der TürkeiIn einem großen Grundstück für Privatsphäre garantiert, wurde dieses Steinhaus ursprünglich vor 14 Jahren gebaut und ist nur 5 Minuten zu Fuß vom Dorfzentrum von Greenhill für tägliche Annehmlichkeiten und Notwendigkeiten ent…
Bauherr
Polat Group
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Türkei
von
$304,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue 3-Bett-Luxusvilla in Altinkum zum Verkauf - Familienferienhaus in Didim.  Didim ist der Name der Halbinsel und ihres Bezirkszentrums, Das Didim District Center ist das Zentrum aller Einkaufs- und Transportwege der Halbinsel und liegt ganz in der Nähe des bekanntesten geschäftigen …
Bauherr
Polat Group
