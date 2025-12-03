  1. Realting.com
Neubau Häuser in Buyukcekmece, Türkei

Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$769,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, einem Gebiet bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Die Villen sind auf einem Grundstück von 7.700 m2 gebaut und bestehen aus 18 privaten und unabhängigen Villen von außer…
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Türkei
von
$960,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich in Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, 7 Minuten vom Kumburgaz Beach, einer Gegend bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Der Villakomplex ist auf einem Grundstück von 15.500 m2 gebaut und besteht aus 30 una…
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, 400 Meter vom Meer, 1 km von der D-100 Straße, 1,5 km vom State Hospital, 2 km vom Buyukcekmece See, 6 km vom International Exhibition Center und 30 km vom Flughafen Istanbul entfernt.Die Villen haben private geräumige Gärten, privates Schwimm…
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,32M
Feza Park Komplex umfasst 22 Villen mit 3 verschiedenen Arten, einstöckig oder zweistöckig.Merkmale des Hauses:Haus 1 Fläche: 422 m2 / 265 m2Haus 2 Fläche: 588 m2 / 347 m2Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 4, 5Anzahl der Badezimmer: 3,4Personalzimmer: 1Alle Villen werden kompl…
