  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. İstanbul
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in İstanbul, Türkei

Beylikduzu
1
Sariyer
2
Basaksehir
3
Buyukcekmece
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Alle anzeigen Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Türkei
von
$496,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современый жилой комсПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.На третьем этаже - две спальни.Подвал - свободное …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Alle anzeigen Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,32M
Feza Park Komplex umfasst 22 Villen mit 3 verschiedenen Arten, einstöckig oder zweistöckig.Merkmale des Hauses:Haus 1 Fläche: 422 m2 / 265 m2Haus 2 Fläche: 588 m2 / 347 m2Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 4, 5Anzahl der Badezimmer: 3,4Personalzimmer: 1Alle Villen werden kompl…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Alle anzeigen Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, 400 Meter vom Meer, 1 km von der D-100 Straße, 1,5 km vom State Hospital, 2 km vom Buyukcekmece See, 6 km vom International Exhibition Center und 30 km vom Flughafen Istanbul entfernt.Die Villen haben private geräumige Gärten, privates Schwimm…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Alle anzeigen Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Türkei
von
$1,17M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ein Boutique-Villa-Projekt, das dort nur 11 Einheiten in der West Istanbul Marina Area umfasst. Jede Unterkunft verfügt über volle Privatsphäre mit privatem Pool und Garten. Einfacher Zugang zum Strand, zur Marina Mall und zu anderen Sehenswürdigkeiten im Westen Istanbuls. die Preise unter d…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Alle anzeigen Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Türkei
von
$960,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich in Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, 7 Minuten vom Kumburgaz Beach, einer Gegend bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Der Villakomplex ist auf einem Grundstück von 15.500 m2 gebaut und besteht aus 30 una…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Türkei
von
$5,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Alle anzeigen Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Türkei
von
$1,70M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wir präsentieren Ihnen eine 5-Zimmer-Villa von 410 m2 im Sariyer Bereich.Merkmale des Hauses:5 Schlafzimmer2 Wohnzimmer5 BadezimmerGemeinschaftspoolParkplatzInnerhalb eines Radius von mehreren Kilometern von der Anlage gibt es Einkaufszentren, internationale öffentliche und private Universit…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Türkei
von
$497,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 360 m²
1 Immobilienobjekt 1
VILLA ZUM VERKAUF IN BAHÇEŞEHİR WIR BIETEN RATENZAHLUNGSMÖGLICHKEIT MIT 50 % ANZAHLUNG FÜR 6 - 26 MONATE Das Projekt mit modernem Lebensstil und italienischer Architektur befindet sich in Bahçeşehir und besteht aus 4+1 Villen mit Gärten. Das Projekt, bestehend aus 232 Villen auf einer F…
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Alle anzeigen Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex besteht aus 7 unabhängigen Villen.Viergeschossige Villa mit acht Schlafzimmern (8 + 1), einer Fläche von 436 m2, mit privatem Pool und Tiefgarage.Alle Villen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchenmöbeln und …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Alle anzeigen Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Türkei
von
$810,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 240–300 m²
3 Immobilienobjekte 3
Gesamte Grundstücksfläche: 57.000 m2 177 Villen und privater Garten für jede Villa Villentyp: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Villengrößen: 214 m2 bis 300 m2 Gartenflächen: 63 m2 bis 509 m2 Spezielle Außenverkleidung aus Naturstein 2 Parkplätze für jede Villa 2500 m2 Innen-Sozialeinrichtung Halle…
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Alle anzeigen Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$769,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, einem Gebiet bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Die Villen sind auf einem Grundstück von 7.700 m2 gebaut und bestehen aus 18 privaten und unabhängigen Villen von außer…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen