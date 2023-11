Polat Prime Villas

Schlüsselfertige moderne und luxuriöse freistehende Villen in Didim Altinkum Türkei.

Luxusimmobilien in Elite-Lage in Didim, etwa 4 km von D-Marin in Didim entfernt, Die Gegend bietet Ruhe und einen Back-to-Nature-Stil sowie einfachen Zugang zum Altinkum Center und vielen anderen Didim-Resorts im Herzen der von Natur umgebenen Halbinsel. Wir freuen uns sehr, diese brandneuen modernen freistehenden Villen zum Verkauf anbieten zu können, ein Projekt von 16 freistehenden Villen, die zentral in der exklusiven Stadt Didim gelegen sind.

Didim ist eine der meistbesuchten Städte der Provinz Aydin und nur 50 km vom Flughafen Bodrum entfernt. Mit seinem milden Klima, den kostengünstigen Lebenshaltungskosten und vielen Alternativen, die für jeden Geschmack geeignet sind, ist es eine Stadt, die sowohl von Investoren als auch von Menschen gefordert wird, die ein Sommerhaus suchen.

Moderne freistehende Villen mit 3 Betten zum Verkauf von Polat Group, dem Marktführer der Region und der Lokomotive des Bausektors... Unser neues Projekt in Efeler Mahallesi, Das wertvollste Wohngebiet von Didim besteht aus 16 Villen, von denen jede eine Landfläche von 260 m2 und eine Innenfläche von 220 m2 hat, auf einem Land von insgesamt 4.233m2.

Jede Villa verfügt über einen separaten Eingang, einen separaten Garten mit verschiedenen Obst- und Olivenbäumen und einen mit großer Sorgfalt integrierten Rasen sowie einen unabhängigen Gartenbereich, der durch Zitronenkiefern und Gartenmauern getrennt ist.

Jede Villa verfügt über 3 Schlafzimmer, von denen eines über ein eigenes Bad, 2 Badezimmer, eine sehr große und geräumige Küche und ein Wohnzimmer sowie einen Wasch- und Bügelraum verfügt.

Dieses auffällige Projekt, bei dem die traditionelle Architektur der Region mit unserer typischen Erfahrung der Polat Group kombiniert wird, Es liegt nur 4 km von D-Marin und der 3. Bucht mit ihren mit Naturstein verkleideten Fassaden, dem freistehenden Parkplatz, dem halbolympischen Außenpool und der Sonnenterrasse entfernt.

Dieses auffällige Projekt, bei dem Sie in Frieden und Vergnügen mit Ihrer Familie und Ihren Lieben leben, verfügt über ein Sicherheitssystem mit 24-Stunden-Kameras, Sicherheitspersonal, und ein privater Parkplatz für jede Villa wartet auf ihre neuen Hausbesitzer.

Polat Prime, das mit seinem halbolympischen Außenpool, den Landschaftsbereichen, der Produktqualität und dem makellosen Design die Grenzen von Luxus und Qualität überschreitet, wird Ihr Leben mit all seinen ergonomischen Räumen nahtlos machen; Das Wohnzimmer und die Küche haben ein sehr funktionales Design, das sie von morgens bis abends sonnenverwöhnt, das Elternbad und die Waschküche. Die Villen sind ein einzigartiges Projekt, das Ihre Träume und Erwartungen in jeder Hinsicht anspricht.

Obwohl der Standort der Polat Prime Villas sehr nahe an allen Wohngebieten liegt, befindet er sich in einer sehr ruhigen und ruhigen Lage. Aufgrund der Attraktivität seines Standorts ist es ein sehr bevorzugter Wohnort.

-MATERIALIEN, DIE WIR VERWENDEN-

EINBAU: FRANKE BRAND SET OF 5 (Oven, Hob, Hood, Mikrowelle und Waschbecken)

GRANIT: 1. KLASSE Aqua Granit 60X120

BEENDET: Winsa Revotech

SHUTTER: Winsa Winstor

VITRIFIZIERT: Vitra

ARMATURGRUPPE: ECA

PARQUET: AGT Marke 1st Klasse 10mm Gelenklaminat

DACH: Megaron Kremit System

MÖBEL: lackierter Küchenschrank der 1. Klasse, Innentüren

Wir machen Sie zu einem Hausbesitzer mit attraktiven Zahlungsbedingungen, angemessenen Preisen und dem Vorteil des provisionsfreien Verkaufs der Baufirma.

Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen…

Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater.

Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren