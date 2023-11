Didim, Türkei

von €430,500

Moderne freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und atemberaubendem Meer- und Naturblick in Akbuk. Ein modernes Haus auf einem privaten Grundstück von 410m2 mit einem großen privaten Pool und Wohnbereichen im Freien. Ideale Didim Immobilieninvestition. Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diese atemberaubende Villa in Akbuk Didim zum Verkauf anbieten zu können, einem gepflegten Anwesen mit Meer- und Naturblick in der atemberaubenden Bucht von Akbuk. Didim Akbuk mit einer Küstenlinie von ca. 15 km ist von Bergen umgeben. Die beliebtesten Buchten sind Saplı Ada, Kazıklı Bay und Sahte Cennet. Es gibt auch eine Gemeinschaft, die False Paradise die wahren Malediven von Didim nennt. Das wichtigste Merkmal von Didim Akbuk ist, dass es windig ist und eine niedrige Luftfeuchtigkeit aufweist. Akbuk ist bekannt als therapeutischer Ort, insbesondere für Asthmapatienten mit seiner sauerstoffreichen Luft und der Jodbrise aus dem Meer, die mit Kiefern bedeckt ist. Das Meer ist nicht wellig und viele Buchten haben dunkelblaue Fahnen erhalten, was bedeutet, dass Wasser sehr sauber ist. Sie können bis Ende Oktober schwimmen. 8 Monate im Jahr sind in Akbuk Town sonnig, da die Luftfeuchtigkeit ideal ist, können wir die Sommerhitze bequem verbringen. Wenn Sie morgens von Akbuk abreisen, können Sie täglich Orte wie Izmir, Mugla, Denizli, Aydin und Küstenorte wie Bodrum besuchen, Marmaris und Cesme in dieser Region. Diese freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Akbuk befindet sich in einer ruhigen und leicht erhöhten Wohngegend der Stadt und bietet eine Mischung aus Meer und atemberaubendem Blick auf die Berge. Busverbindungen vom Zentrum von Akbuk bieten Zugang zu allen Gebieten der Halbinsel Didim. Das traditionelle Stadtzentrum von Didim ist innerhalb von ca. 25 Minuten erreichbar, Das Nachtleben von Altinkum innerhalb von 30 Minuten, der Nachtmarkt in Mavisehir ist in weniger als 30 Minuten zu erreichen. Die Villa befindet sich auf einem privaten Eckgrundstück, einer ummauerten und geschlossenen Villa mit gepflegten, gepflegten, gepflegten Gärten, einem großen privaten Pool und riesigen Sonnenterrassen. Eine moderne Villa trat von der Seite über eine schattige Eingangsterrasse ein, auf der sich eine Stahlsicherheitstür befindet, die zu einem Flur führt, mit Treppen zu den oberen Etagen und Türen der Zimmer Boden. An der Seite der Eingangstür befindet sich ein Gäste-WC. Die zweite Tür öffnet sich für einen offenen Wohnbereich mit neutralen Keramikfliesen. Ein klar definierter Raum mit einer modernen Lounge beim Betreten und einem Essbereich, während die Küche nach hinten versetzt sitzt und mit einer Reihe von Einheiten und hochwertigen Arbeitsplatten ausgestattet ist. Die Küche bietet Zugang zu einem Balkon mit Bergblick, während die Lounge einen großen Balkon mit Poolblick bietet. Wenn Sie die Treppe zum ersten Stock hinaufsteigen, finden Sie die drei Schlafzimmer, ein großes Einzelzimmer mit einem Balkon mit Naturblick, Ein Doppelzimmer mit einem Doppelbett und einer Terrassentür, die zu einem gemeinsamen Balkon mit Meer- und Poolblick führt. Eines der Zimmer verfügt über alle GYM-Geräte. Es handelt sich um ein äußerst geräumiges Hauptschlafzimmer mit der Privatsphäre eines eigenen Duschraums und dem Zugang zum gemeinsamen großen Balkon. Diese Etage beherbergt auch ein Familienbadezimmer mit einer Badewanne am Flur. Im zweiten Stock finden Sie die beiden anderen Schlafzimmer mit einer Tür, die sich zu einer riesigen Dachterrasse mit herrlichem Blick über die Akbuk-Bucht und die Didim-Hügel öffnet. Diese sehr gepflegte Villa wird dem Didim-Immobilienmarkt angeboten, der zu einem sehr guten Standard ausgestattet ist und alle Weißwaren, Klimaanlagen und Solarwarmwassersysteme umfasst. Insgesamt ein schönes Einfamilienhaus in Akbuk, das besichtigt werden muss; Perfekt für einen erholsamen Urlaub, ideal für das ganze Jahr über oder für eine hervorragende Kaufinvestition in Didim, viel Wohnraum im Freien und herrlicher Meer- und Naturblick. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren ÜBER AKBUK Akbuk ist eines der verborgenen Juwelen der Türkei an der Südwestküste der Ägäis. Die Stadt liegt perfekt in einer wunderschönen Bucht, umgeben von geschützten Kiefernwäldern und Olivenhainen. Akbuk ist eine kleine Stadt, die sich aufgrund sorgfältiger Planung weiterentwickelt hat und eine erstaunliche Bucht hat, in der Sie die Stille hören und den Sonnenuntergang beobachten können. Es ist nur 20 Autominuten vom bekannten Ferienort Altinkum und weniger als 90 Minuten vom Flughafen Bodrum entfernt. Akbuk hat auch das höchste Sauerstoffverhältnis und die niedrigste Feuchtigkeitsrate in der Türkei. Dies würde Akbuk zum perfekten Ort für den Kauf von Immobilien für Menschen mit Gesundheitsproblemen wie Asthma, Rheuma und Diabetes machen. Wie der Arzt empfiehlt, in der Gegend von Akbuk zu leben. Der Meer- und Bergblick rund um Akbuk ist atemberaubend und die Meeresbrise und die weichen Sandstrände eignen sich perfekt für einen heißen Sommertag. In Kombination mit der lokalen Küche und der nie versagenden Gastfreundschaft der Einheimischen wird Akbuk einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. NÄCHSTE ATTRAKTIONEN Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport. LOKALE EINRICHTUNGEN Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte. Lokaler Pazar liefert frische Produkte. Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés. Strandclubs für Ihre Entspannung. Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten. Zuverlässiger Taxiservice. Häufig kostengünstige lokale Busverbindung. SICHT SEHEN Apollon-Tempel Milet antike Stadt Haus der Jungfrau Mery Ephesus Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren