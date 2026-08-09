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Neubau Häuser in Kocaeli, Türkei

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Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
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Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
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Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
İzmit, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Immobilienagentur
Smart Home
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Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
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Villa Zeray Country Bahçecik
Başiskele, Türkei
von
$1,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das d…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
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Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
von
$1,05M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 411 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser Projekt verfügt über 35 Villen auf einer Fläche von 26.000 m2 mit sauberer Luft, herrlicher Natur und einzigartigem Stein Hauskonzept in der Region Akmeşe in Kocaeli. Wir haben Optionen von 129 m2 bis 441 m2 Gartenplatz Meter in unseren Villen, alle sind 5 + 1 Maisonette, mit einer W…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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