Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.

Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.

Anzahl der Stockwerke: 2.

Anzahl der Schlafzimmer: 2.

Anzahl der Badezimmer: 2.

Große Veranda

Geräumige Terrasse

Klimaanlage und Heizung (VRF)

Entfernung zum Meer: 450 Meter

Infrastruktur:

Geteilter Infinity-Pool

Privatstrand - 450 m zum Meer

300 Meter zu Geschäften

Basketballplatz

Café/Restaurant

Fitnessraum

Kinderspielplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.