Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

  2. Türkei
  3. Bodrum
  Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Bodrum, Türkei
$525,000
13
ID: 27526
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.

Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.

Anzahl der Stockwerke: 2.
Anzahl der Schlafzimmer: 2.
Anzahl der Badezimmer: 2.

Große Veranda
Geräumige Terrasse
Klimaanlage und Heizung (VRF)

Entfernung zum Meer: 450 Meter

Infrastruktur:

  • Geteilter Infinity-Pool
  • Privatstrand - 450 m zum Meer
  • 300 Meter zu Geschäften
  • Basketballplatz
  • Café/Restaurant
  • Fitnessraum
  • Kinderspielplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Bodrum, Türkei

