Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.
Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.
Anzahl der Stockwerke: 2.
Anzahl der Schlafzimmer: 2.
Anzahl der Badezimmer: 2.
Große Veranda
Geräumige Terrasse
Klimaanlage und Heizung (VRF)
Entfernung zum Meer: 450 Meter
Infrastruktur:
