  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bodrum
  4. Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Bodrum, Türkei
von
$2,57M
BTC
30.5513699
ETH
1 601.3279143
USDT
2 539 400.7187736
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27527
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.

Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.

Das Projekt befindet sich in Yalikavak, der Perle der nordöstlichen Küste der Halbinsel Bodrum. Die einzigartige Landschaft, die grünen Hügel und die atemberaubende Aussicht auf das Meer schaffen ein Gefühl voller Harmonie mit der Natur.

Vereinigung, Architektur mit Charakter, Blick auf die Ägäis, Technologie, hochwertige Materialien und absolute Privatsphäre - all dies macht das Projekt zu einer Wahl für dauerhafte Residenz und einen vollwertigen Urlaub.

Anzahl der Stockwerke: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 4+1
Anzahl der Badezimmer: 5+1
Gesamtfläche der Villa: 396 m2 / 224 m2
Gesamtfläche der Pension: 42 m2
Jede Villa ist ein Kunstwerk und ist komplett bereit für Belegung.

Alles geschieht auf höchstem Niveau:

  • Geräumige Decken 3.8 m
  • Privatpension (1+1)
  • Infinity Pool mit Meerblick
  • Sauna und Minibar
  • Smart Home System
  • Kamin und Grillplatz
  • Beheizte Böden
  • Schranken
  • Franke Küchengeräte, darunter ein Weinschrank und ein Zweikammerkühlschrank.
  • Einbauschränke in allen Zimmern
  • 24 Stunden Videoüberwachung und Sicherheit
  • Service für professionelle Anlagen


In der Nähe des Projekts:

  • Yalikavak Marina
  • Boutiquen der Weltmarke
  • Restaurants der Weltklasse
  • Bodrum Stadtzentrum nur 25 Minuten mit dem Auto

Für nähere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.

Standort auf der Karte

Bodrum, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Hisar Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Türkei
von
$800,000
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,36M
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargıcak, Türkei
von
$373,705
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Türkei
von
$668,792
Sie sehen gerade
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,57M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Alle anzeigen Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit fünf Schlafzimmern in der malerischen Gegend von Yalikavak an der Ägäisküste der Türkei!Die Anlage ist auf einer Fläche von 9.600 m2, nur 18 Villen, 5 km vom Yachthafen Yalikavak, 3 km zum Zentrum von Gumusluk und nur 450 Meter zum Meer und Geschäften gebaut.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Alle anzeigen Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Başiskele, Türkei
von
$1,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das d…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Alle anzeigen Hütte Stone House
Hütte Stone House
Didim, Türkei
von
$561,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehendes Steinhaus in Didim – atemberaubendes Steinhaus zum Verkauf in der TürkeiDieses Steinhaus wurde ursprünglich vor 14 Jahren erbaut und liegt auf einem großen Grundstück, das Privatsphäre garantiert. Es ist nur 5 Gehminuten vom Dorfzentrum von Greenhill entfernt, wo Sie die täglic…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen