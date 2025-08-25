Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.
Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.
Das Projekt befindet sich in Yalikavak, der Perle der nordöstlichen Küste der Halbinsel Bodrum. Die einzigartige Landschaft, die grünen Hügel und die atemberaubende Aussicht auf das Meer schaffen ein Gefühl voller Harmonie mit der Natur.
Vereinigung, Architektur mit Charakter, Blick auf die Ägäis, Technologie, hochwertige Materialien und absolute Privatsphäre - all dies macht das Projekt zu einer Wahl für dauerhafte Residenz und einen vollwertigen Urlaub.
Anzahl der Stockwerke: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 4+1
Anzahl der Badezimmer: 5+1
Gesamtfläche der Villa: 396 m2 / 224 m2
Gesamtfläche der Pension: 42 m2
Jede Villa ist ein Kunstwerk und ist komplett bereit für Belegung.
Alles geschieht auf höchstem Niveau:
In der Nähe des Projekts:
Für nähere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.