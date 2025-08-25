Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.

Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.

Das Projekt befindet sich in Yalikavak, der Perle der nordöstlichen Küste der Halbinsel Bodrum. Die einzigartige Landschaft, die grünen Hügel und die atemberaubende Aussicht auf das Meer schaffen ein Gefühl voller Harmonie mit der Natur.

Vereinigung, Architektur mit Charakter, Blick auf die Ägäis, Technologie, hochwertige Materialien und absolute Privatsphäre - all dies macht das Projekt zu einer Wahl für dauerhafte Residenz und einen vollwertigen Urlaub.

Anzahl der Stockwerke: 1

Anzahl der Schlafzimmer: 4+1

Anzahl der Badezimmer: 5+1

Gesamtfläche der Villa: 396 m2 / 224 m2

Gesamtfläche der Pension: 42 m2

Jede Villa ist ein Kunstwerk und ist komplett bereit für Belegung.

Alles geschieht auf höchstem Niveau:

Geräumige Decken 3.8 m

Privatpension (1+1)

Infinity Pool mit Meerblick

Sauna und Minibar

Smart Home System

Kamin und Grillplatz

Beheizte Böden

Schranken

Franke Küchengeräte, darunter ein Weinschrank und ein Zweikammerkühlschrank.

Einbauschränke in allen Zimmern

24 Stunden Videoüberwachung und Sicherheit

Service für professionelle Anlagen



In der Nähe des Projekts:

Yalikavak Marina

Boutiquen der Weltmarke

Restaurants der Weltklasse

Bodrum Stadtzentrum nur 25 Minuten mit dem Auto

Für nähere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.