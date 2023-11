Mavi Villa

Didim, Türkei

von €81,000

Kapitulation vor: 2025

Endless Greenery View Apartments – Unumgängliche Gelegenheit mit zinslosem Zahlungsplan Bis zu 36 Monate Endless Greenery View Apartments – Unumgängliche Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan Bis zu 36 Monate… Der schönste Zustand der Zeit… In Didim, das mit der Natur und dem Meer sowie mit dem dynamischen und unterhaltsamen Leben von Didim verflochten ist, Es gibt Dutzende von Aktivitätsoptionen, mit denen Sie jeden Aspekt des Lebens berühren können. Biegen Sie Ihren Weg nach Didim ab, um einen Neuanfang zu machen und die Zeit in ihrem schönsten Zustand zu leben. Dieses aufregende Projekt besteht aus 2 Blöcken und bietet 64 Apartments. Bis Ende Dezember 2025 können Käufer einziehen. Diese Apartments befinden sich in einer ruhigen Gegend von Akyenikoy und bieten einen schönen Blick über die grüne Umgebung. Akyenikoy, wo Griechen und Türken in der Vergangenheit zusammen gelebt haben, wird Sie daran erinnern, dass sich in der Ägäis mit den weiß getünchten Häusern der Region befinden, die die schönsten Beispiele der Zivilarchitektur haben. In Akyenikoy, wo die Menschen seit Generationen von Landwirtschaft und Fischerei leben, bieten Ihnen einige Frühstücksrestaurants, deren Zahl von Tag zu Tag zunimmt, eine Mischung aus lokalen Köstlichkeiten. Saisonales Obst und Gemüse sowie Oliven, Olivenöl und Marmeladen werden entlang eines offenen Basars verkauft. ENTFERNUNG ZU; Stadtzentrum von Akyenikoy: 5 km Offener natürlicher Basar: 5 km Milet antike Stadt: 6 km Priene antike Stadt: 25 km Bodrum – Dalyan-Kreuzung: 6 km Bafa See: 10 km Didim: 15 km Akbuk: 15 km Nächster Strand: 20 km Seife (wo sich alle Einkaufszentren befinden): 30 km Flughafen Bodrum: 45 km Flughafen İzmir: 80 km Das Leben von Didim Special für Sie. Der Polat Green Park Complex mit dem schönsten Grün der Region befindet sich an einem Ort, der mit der Natur verflochten ist. Mit alternativen Optionen von 1 + 1 bis 2 + 1 Wohnhaus, verändert das speziell entwickelte Einzigartigkeit Ihr Leben mit sozialen und sportlichen Einrichtungen im Innen- und Außenbereich, die für jede Etappe spezifisch sind. Der Polat Green Park Complex wurde für vier Lebenszeiten entwickelt und bietet den Frieden und das Glück, von denen Sie in seiner eigenen einzigartigen Welt geträumt haben, abseits des Chaos der Metropolen. Der Polat Green Park Complex lädt Sie zu einem brandneuen Leben ein, in dem Sie mit seinen einzigartigen, speziell entwickelten Privilegien, den Privilegien des Polat Green Park Complex, jeden Moment einen Mehrwert bieten können, Soziale Einrichtungen im Innen- und Außenbereich, Sportbereiche und Fitnesscenter. Der Polat Green Park Complex hat Sport in seiner Natur Der Polat Green Park Complex stellt Sport mit seiner Lage und seinen Privilegien in den Mittelpunkt Ihres Lebens. Auf dem speziell gestalteten Sportvergnügen vom Radfahren über Wandern, Pilates bis hin zum Yoga erwarten Sie Sie in Kontakt mit der Natur. Die Natur wird dein bester Freund sein Die Flora der Region wird mit den speziellen Landschaftsgestaltungsarbeiten im Polat Green Park Complex wiederbelebt. Der Polat Green Park Complex wird einen großen Teil des Projektgebiets mit Aufforstungsarbeiten der Natur zuweisen, die mit einer für das Didim-Klima geeigneten Infrastruktur durchgeführt werden. Dank der positiven Transformation, die mit diesen Arbeiten im Ökosystem der Region stattfinden wird, wird die regenerative und heilende Wirkung der Natur ihre natürliche Funktion mit einer nachhaltigen Zukunft fortsetzen. Das Grün der Natur bietet allen Bewohnern des Polat Green Park Complex ein einzigartiges Konzert, und Sie werden ein Leben erleben, das Sie noch nie zuvor gesehen haben... Zu einer Zeit, die Sie nie erwartet haben; Polat Green Park Complex. Nur 20 Minuten vom nächsten Strand entfernt, Diese schönen Apartments werden dringend empfohlen, um sie als eine unserer Top-Picks für Käufer von Investitionen und Lebensstilen – anzusehen. Sie werden nicht mehr lange auf dem Markt sein. Einrichtungen und Merkmale umfassen; Gemeinschaftspool, Kinderbecken Türkisches Bad, Sauna und Fitnessstudio Kinder spielen Boden, Verrückter Golf Landschaftsgärten und Gemeinschaftssitzbereiche Hausverwaltungsdienste vor Ort (Reinigung, Schlüsselhaltung und häusliche Pflege umfassen) Professionelle Site-Verwaltung 24 Stunden technischer Support verfügbar Sicherheitssystem 24 Stunden vorhanden Parkplätze für ansässige Fahrzeuge Und viel mehr während des gesamten Projekts Zinsfreier Zahlungsplan Direkt vom Entwickler Keine Agenturgebühr ZAHLUNGSPLAN Festhaltende Anzahlung:% 5 sollte am selben Tag gezahlt werden, an dem der Vertrag unterzeichnet wurde Anzahlung:% 50 sollte innerhalb von 2 Wochen nach dem Vertrag bezahlt werden 2. Zahlung:% 10 sollte nach Abschluss Juni 2025 bezahlt werden Restbetrag:% 35 in Raten (zinsfrei) bis zu 36 Monaten. (Die Installationszahlung beginnt nach Zahlungseingang.) Immobilienpreise und Verfügbarkeit 1-Zimmer-Apartments ab € 81.000 2-Zimmer-Apartments ab € 98.000 Insgesamt ein Schnäppchen, das Sie nicht verpassen sollten, perfekte Ferienhäuser, Ideal für ein friedliches ganzjähriges Leben in Didim oder eine ideale Wahl als Erstinvestition in Didim mit dem Angebot von 3 Jahren zinslosen Zahlungen, zu Fuß zu den lokalen Annehmlichkeiten, Einfacher Zugang zum Zentrum und anderen Bereichen sowie herrlicher Blick auf die Natur. All-in-All-Luxus-Didim-Immobilien zum Preis-Leistungs-Verhältnis, perfekt für einen Familienurlaub, ideal für das ganzjährige Leben oder für Investitionen. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren