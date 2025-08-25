Wohnung in einem Neubau Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation

Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex mit Meerblick, Sicherheit und Schwimmbad

Konak ist ein kosmopolitischer Lebensraum in zentraler Lage in İzmir, Türkei. Mit verschiedenen kommerziellen und touristischen Einrichtungen, bietet Kordon verschiedene Annehmlichkeiten. Der berühmte Küstenpfad von Kordon mit Ruhezonen, Unterhaltungs- und Einkaufszentren in Alsancak, das gut ausgebaute Eisenbahnsystem, der Kültürpark, Museen und touristische Aktivitäten sind einige der zahlreichen Annehmlichkeiten, die Konak seinen Bewohnern und Besuchern bietet.

Die Wohnungen zum Verkauf in İzmir Konak befinden sich 200 m von den Krankenhäusern, 300 m vom Meer, 600 m von Märkten, Einkaufszentren und dem Stadion, 700 m von der Metro und dem Bahnhof, 4 km vom Kültürparki, 3 km von Alsancak, 19 km vom Adnan Menderes Flughafen und 45 km von den Stränden mit der blauen Flagge in İzmir entfernt.

Die einteilige Wohnanlage befindet sich auf einem insgesamt 3.200 m² großen Grundstück. Die Anlage verfügt über einen Außenpool, eine Sauna, ein SPA, einen Fitnessraum, einen Tennisplatz, Chill-out-Bereiche, überdachte Parkplätze, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen Parkservice, eine Autowaschanlage, eine chemische Reinigung, einen Hausmeisterservice, eine Rezeption und einen Aufzug.

Die Wohnungen in der gut ausgebauten Wohnanlage sind aufgeteilt in Schlafzimmer, Wohnzimmer, separate oder offene Küchen, Bäder, Balkone mit Meerblick, Keller, dreifache Einbausätze, Fußbodenheizung und zentrale Klimaanlagen.

