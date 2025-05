Mahmutlar, Türkei

-Wir bieten Ihnen eine Tasse Kaffee von dieser Terrasse an der ersten Küste in Alanya Mahmutlar! Apartment am Meer in der Nähe des Mahmutlar CentersDies ist ein möbliertes Apartment mit 2 Schlafzimmern und 2 großen Terrassen direkt am Meer in Alanya. Das Projekt wurde 2009 vom bekannten Kons…