  Wohnung in einem Neubau Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation

Wohnung in einem Neubau Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation

Konak, Türkei
von
$403,789
;
24
ID: 27917
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    21

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex mit Meerblick, Sicherheit und Schwimmbad

Konak ist ein kosmopolitischer Lebensraum in zentraler Lage in İzmir, Türkei. Mit verschiedenen kommerziellen und touristischen Einrichtungen, bietet Kordon verschiedene Annehmlichkeiten. Der berühmte Küstenpfad von Kordon mit Ruhezonen, Unterhaltungs- und Einkaufszentren in Alsancak, das gut ausgebaute Eisenbahnsystem, der Kültürpark, Museen und touristische Aktivitäten sind einige der zahlreichen Annehmlichkeiten, die Konak seinen Bewohnern und Besuchern bietet.

Die Wohnungen zum Verkauf in İzmir Konak befinden sich 200 m von den Krankenhäusern, 300 m vom Meer, 600 m von Märkten, Einkaufszentren und dem Stadion, 700 m von der Metro und dem Bahnhof, 4 km vom Kültürparki, 3 km von Alsancak, 19 km vom Adnan Menderes Flughafen und 45 km von den Stränden mit der blauen Flagge in İzmir entfernt.

Die einteilige Wohnanlage befindet sich auf einem insgesamt 3.200 m² großen Grundstück. Die Anlage verfügt über einen Außenpool, eine Sauna, ein SPA, einen Fitnessraum, einen Tennisplatz, Chill-out-Bereiche, überdachte Parkplätze, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen Parkservice, eine Autowaschanlage, eine chemische Reinigung, einen Hausmeisterservice, eine Rezeption und einen Aufzug.

Die Wohnungen in der gut ausgebauten Wohnanlage sind aufgeteilt in Schlafzimmer, Wohnzimmer, separate oder offene Küchen, Bäder, Balkone mit Meerblick, Keller, dreifache Einbausätze, Fußbodenheizung und zentrale Klimaanlagen.


ADB-00020

Konak, Türkei
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
