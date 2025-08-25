  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak

Konak, Türkei
von
$689,856
23
ID: 27757
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    35

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak

Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl von Hochhausprojekten gilt Konak als lukratives Investitionszentrum. Die Region liegt auf einer Anhöhe und bietet einen wunderschönen Blick auf das Meer und die Stadt.

Die Wohnungen zum Verkauf in İzmir befinden sich 200 m von der U-Bahn-, Zug- und Bushaltestelle, 250 m vom Meer, 450 m vom Einkaufszentrum, 2 km vom Alsancak-Platz und dem Kültürpark, 3 km vom Kordon-Küstenpark, 20 km vom Flughafen Adnan Menderes und 50 km von den Stränden von Urla entfernt.

Das 35-stöckige Projekt umfasst insgesamt 357 Wohnungen. Zu den Annehmlichkeiten gehören Innen- und Außenpools, eine Lobby, eine Rezeption, ein Fitnessstudio, Büros, Cafeterias, ein Parkhaus, ein separater Parkplatz für Gäste und ein 24/7-Sicherheitsdienst. Sicherheitskameras und Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind ebenfalls vorhanden.

Die Wohnungen verfügen über offene Küchen, Balkone und eigene Badezimmer. Sie sind mit Duschkabinen, maßgefertigten Bad- und Küchenschränken, 4-teiligen Einbauküchengeräten, Smart-Home-Technologien, VFR-Systemen, Aluminiumfenstern, Laminatparkett und Keramikböden ausgestattet.


ADB-00123

Standort auf der Karte

Konak, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

