  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Konak
  4. Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak

Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak

Konak, Türkei
von
$851,136
;
41
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27921
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    32

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres

Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem Punkt der Stadt. Das Gebiet ist auch der Verbindungspunkt der öffentlichen Verkehrsmittel wie die U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus.

Die prestigeträchtig gelegenen Wohnungen zum Verkauf in İzmir Konak befinden sich in einem Komplex. Der Wohnkomplex ist 200 m Luftlinie vom Meer entfernt, 300 m von den U-Bahn-, Zug- und Bushaltestellen, 400 m von den Einkaufszentren, 2 km vom Alsancak-Platz und dem Kültürpark, 3 km vom Kordon-Strand, 20 km vom Flughafen Adnan Menderes und 50 km von den Stränden in Urla.

Die schicken Wohnungen befinden sich in einem 32-stöckigen Wohngebäude mit insgesamt 160 Wohnungen. Die Residenz verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten und Dienstleistungen wie Innen- und Außenpools, eine Lobby, eine Rezeption, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Fitnessraum, einen Kinosaal, Cafeterias, Grillplätze, Innen- und Außenspielbereiche für Kinder, überdachte Parkplätze, Parkplätze für Gäste, einen 24/7-Sicherheitsdienst und Überwachungskameras.

Die geräumigen und praktischen Wohnungen zum Verkauf in İzmir Türkei gibt es mit geschlossener oder offener Küche. Die Wohnungen verfügen außerdem über großzügige Balkone, eigene Bäder, Duschkabinen, Küchen- und Badezimmerschränke, Einbaugeräte, Fingerabdruckschlösser, intelligente Sicherheitssysteme, PVC-Fenstersysteme, Laminatböden und keramische Bodenbeläge.


ADB-00013

Standort auf der Karte

Konak, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Avcilar, Türkei
von
$406,260
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$318,348
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,77M
Wohnviertel Modern view apartments in the Oba area
Oba, Türkei
von
$144,143
Wohnviertel New complex in in the heart Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$121,721
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$851,136
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$134,003
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 12 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 9 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 3 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Alle anzeigen Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Ciplakli, Türkei
von
$198,598
Geräumige, voll möblierte 2 + 1 Wohnung mit einer Gesamtfläche von 120 m2, mit zwei Schlafzimmern, Bädern und Balkonen befindet sich im 8. Stock eines Luxuskomplexes, in der Gegend von Cikcilli mit Blick auf das Meer und die Berge. Der Komplex verfügt über eine eigene Infrastruktur, die aus …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Alle anzeigen Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Türkei
von
$291,953
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Wohnungen mit Fußbodenheizung in einer Anlage mit Tiefgarage in Antalya Konyaaltı Die Wohnungen mit Berg- und Naturblick befinden sich im Stadtteil Hurma im Bezirk Konyaaltı in Antalya. Hurma ist eine der bevorzugten Regionen von Antalya aufgrund seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Mee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen