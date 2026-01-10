  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Narlıdere
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Narlıdere, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlıdere, Türkei
von
$254,801
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Fläche 130–145 m²
2 Immobilienobjekte 2
In der Lage von Narlıdere genießen Sie die Wälder von Balçova und schalten Ihr Gesicht in die berühmte Aussicht auf die Bucht von İzmir ein. Eine Seite von Ihnen sind die Einkaufszentren İstinye Park und Agora, die andere Seite öffnet sich zu beliebten ägäischen Resorts wie Seferihisar, Urla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.0
191,624
Wohnung 3 zimmer
145.0
336,794
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen