  2. Türkei
  3. Menemen
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Menemen, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$246,611
Wir bieten geräumige Apartments mit großen Balkonen, Panoramablick und hohen Decken.Einige Wohnungen haben private Gärten.Die Residenz verfügt über sechs Pools und Wasserrutschen, Lounge-Bereiche, ein Spa-Center, ein Basketballplatz, ein Kinderspielzimmer, einen Parkplatz, rund um die Uhr Si…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$360,491
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestellen, Geschäftszentren, Bi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Türkei
von
$176,609
Jahr der Inbetriebnahme 2023
3 Immobilienobjekte 3
Kontakt für weitere Details.
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
