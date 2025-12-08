  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bayraklı
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bayraklı, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$695,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 204 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
204.0
695,000
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Alle anzeigen Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$188,728
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 84–212 m²
6 Immobilienobjekte 6
Sollen wir die Stadt mit der Sonne umarmen, die in vier Jahreszeiten zu Ihnen nach Hause kommt? Sie werden das Leben in der Metropole in diesem Projekt aus einer völlig anderen Sicht sehen, wo Sie das Blau in vollen Zügen mit seinen Häusern und Büros neben dem Meer genießen können, und wo Q…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
84.0
114,131
Wohnung 2 zimmer
84.0
110,232
Wohnung 3 zimmer
124.0 – 125.0
155,862 – 178,053
Wohnung 4 zimmer
209.0 – 212.0
14,65M – 15,77M
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Bayraklı, Türkei
von
$666,933
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 156–313 m²
6 Immobilienobjekte 6
In Izmir steht Ihnen alles zur Verfügung; Verkehrsnetze, Einkaufszentren, erstaunlicher Wohnraum... Soziale Lebensbereiche: - Außenpool und Kinderbecken -Fitness, Pilates Hall und Yoga Terrasse -Kinderspielplatz -Workstation -Sauna und Dampfbad Lobby- und Erholungsgebiete -24-Stunden-Kameras…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Wohnung 4 zimmer
313.0
1,68M
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
OneOne
Auf der Karte
Realting.com
Gehen