  4. Wohnkomplex Furnished three bedroom villas on the beach.

Wohnkomplex Furnished three bedroom villas on the beach.

Bodrum, Türkei
von
$704,004
18
ID: 27967
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Premiumklasse
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.

Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.

Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übereinstimmung mit dem Geist und Atmosphäre der Region geschaffen.

Wir bieten Ihnen Villen mit einem geräumigen Wohnzimmer, drei Schlafzimmer mit zwei geräumigen Terrassen, von denen Sie die Wunder der Bodrum Natur genießen können.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Privater Strand
  • Grillgebiete
  • Kino im Freien
  • Shuttle-Service innerhalb des Territoriums
  • 24/7 Sicherheit
  • Reinigungsdienstleistungen
  • 24-Stunden-Service

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Bodrum, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

