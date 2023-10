Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €487,670

Kapitulation vor: 2023

Wir bieten Ihnen neue Apartments im Istanbuler Stadtteil – Atashekhir. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 85,35 bis 250 Quadratmeter. Die größte Stadt der Türkei am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen sowie Europas und Asiens ist durch die Bosporusstraße geteilt. Istanbul ist nicht die Hauptstadt, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Aussichten, eine Wiege der Geschichte, majestätische Moscheen, ein einzigartiges kulturelles Erbe und Tausende von Attraktionen. Wenn Sie also eine neue Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Das Anwesen ist flach, je nach den Bereichen. In der Nähe des Meeres befinden sich niedrige Häuser, Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Investitionen in Istanbul Immobilien bringen Ihnen gute Kapitalgewinne und hohe Mieteinnahmen. In der Stadt gibt es einen ständigen Zustrom von Ausländern, Studenten, Touristen und gesicherten türkischen Bürgern aus anderen Regionen.