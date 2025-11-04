  1. Realting.com
  4. Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!

Bornova, Türkei

Bornova, Türkei
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
10
ID: 33147
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bornova

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Sie möchten unkompliziert passives Einkommen in US-Dollar erzielen? Ihre Chance – mit TRYP by Wyndham Apartments in Izmir!

Mit einem Hotelzimmer in der Türkei müssen Sie sich um nichts kümmern; die globale Hotelkette Wyndham Hotels übernimmt alles für Sie. Sie erhalten Ihre monatlichen Einnahmen in US-Dollar direkt auf Ihre Karte.

Bis zu 14 % Rendite pro Jahr auf Ihre Investitionen und ein Bonus für Investoren in Form einer monatlichen Auszahlung!

Kaufoptionen: 1/4, 1/2 oder die gesamte Einheit.

Preise:

  • ab 39.150 USD für 1/4 Einheit
  • ab 78.300 USD für 1/2 Einheit
  • ab 152.200 USD für die gesamte Einheit

Konditionen: 50 % Anzahlung, 12-monatiger Ratenzahlungsplan.
Fertigstellung: März 2027.

Einkommen und Amortisation:

  • Garantiert: 6 % p. a. in USD für 7 Jahre (Zahlungen ab dem 6. Monat).
  • Tatsächlich: 12–14 % p. a.
  • Amortisation: 7–10 Jahre.
  • Kapitalisierung: 25–30 %.

Ihre Vorteile als Investor:

  1. Garantiertes Einkommen in USD. Feste monatliche Zahlungen für 7 Jahre – vertraglich festgelegt + Mietpool.
  2. Schneller Zahlungsbeginn. Erste Zahlung – 6 Monate nach Vertragsunterzeichnung.
  3. Niedrige Einstiegshürde. 1/4 Zimmer – ab 39.150 USD.
  4. Komplettes Management durch Wyndham. Professionelles Management kümmert sich um alles, von der Gästeakquise bis zur Instandhaltung.
  5. Steuerbefreiung. Keine Grundsteuer.
  6. Keine Provisionen. Keine Maklergebühren.

Warum Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts ist ein weltweit führendes Unternehmen der Hotelbranche:

  • Mehr als 9.200 Hotels in 95 Ländern;
  • Über 112 Millionen Gäste jährlich;
  • 25 Marken, darunter die Premiummarke TRYP by Wyndham.
  • Sie investieren nicht nur in Immobilien, sondern in ein bewährtes Geschäftsmodell eines international tätigen Betreibers.

Lage:

Zentrum der Möglichkeiten

Das Aparthotel befindet sich im Stadtteil Bornova von Izmir, der:

  • im Herzen der drittgrößten Stadt der Türkei liegt;
  • in unmittelbarer Nähe zum Handelshafen liegt;
  • das größte Messezentrum Fuar Izmir (hohes Touristenaufkommen) in der Nähe liegt;
  • das erste Einkaufszentrum der Türkei, Point Bornova, mit einem einziehbaren Dach ebenfalls in der Nähe befindet.

Vorteile:

Dies ist nicht nur ein Immobilienkauf – es ist ein schlüsselfertiges, passives Geschäft mit transparenten Konditionen, einer globalen Marke und garantierten Deviseneinnahmen. Werden Sie noch heute Eigentümer eines Hotelzimmers in Izmir!

Bornova, Türkei

Sie sehen gerade
