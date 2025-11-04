Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!

Sie möchten unkompliziert passives Einkommen in US-Dollar erzielen? Ihre Chance – mit TRYP by Wyndham Apartments in Izmir!

Mit einem Hotelzimmer in der Türkei müssen Sie sich um nichts kümmern; die globale Hotelkette Wyndham Hotels übernimmt alles für Sie. Sie erhalten Ihre monatlichen Einnahmen in US-Dollar direkt auf Ihre Karte.

Bis zu 14 % Rendite pro Jahr auf Ihre Investitionen und ein Bonus für Investoren in Form einer monatlichen Auszahlung!

Kaufoptionen: 1/4, 1/2 oder die gesamte Einheit.

Preise:

ab 39.150 USD für 1/4 Einheit

ab 78.300 USD für 1/2 Einheit

ab 152.200 USD für die gesamte Einheit

Konditionen: 50 % Anzahlung, 12-monatiger Ratenzahlungsplan.

Fertigstellung: März 2027.



Einkommen und Amortisation:

Garantiert: 6 % p. a. in USD für 7 Jahre (Zahlungen ab dem 6. Monat).

Tatsächlich: 12–14 % p. a.

Amortisation: 7–10 Jahre.

Kapitalisierung: 25–30 %.

Ihre Vorteile als Investor:

Garantiertes Einkommen in USD. Feste monatliche Zahlungen für 7 Jahre – vertraglich festgelegt + Mietpool. Schneller Zahlungsbeginn. Erste Zahlung – 6 Monate nach Vertragsunterzeichnung. Niedrige Einstiegshürde. 1/4 Zimmer – ab 39.150 USD. Komplettes Management durch Wyndham. Professionelles Management kümmert sich um alles, von der Gästeakquise bis zur Instandhaltung. Steuerbefreiung. Keine Grundsteuer. Keine Provisionen. Keine Maklergebühren.

Warum Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts ist ein weltweit führendes Unternehmen der Hotelbranche:

Mehr als 9.200 Hotels in 95 Ländern;

Über 112 Millionen Gäste jährlich;

25 Marken, darunter die Premiummarke TRYP by Wyndham.

Sie investieren nicht nur in Immobilien, sondern in ein bewährtes Geschäftsmodell eines international tätigen Betreibers.

Lage:

Zentrum der Möglichkeiten

Das Aparthotel befindet sich im Stadtteil Bornova von Izmir, der:

im Herzen der drittgrößten Stadt der Türkei liegt;

in unmittelbarer Nähe zum Handelshafen liegt;

das größte Messezentrum Fuar Izmir (hohes Touristenaufkommen) in der Nähe liegt;

das erste Einkaufszentrum der Türkei, Point Bornova, mit einem einziehbaren Dach ebenfalls in der Nähe befindet.

Vorteile:

Dies ist nicht nur ein Immobilienkauf – es ist ein schlüsselfertiges, passives Geschäft mit transparenten Konditionen, einer globalen Marke und garantierten Deviseneinnahmen. Werden Sie noch heute Eigentümer eines Hotelzimmers in Izmir!