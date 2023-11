Mahmutlar, Türkei

von €162,500

-Basic Apartment Immobilien bieten Ihnen ein luxuriöses Penthouse mit 3 Schlafzimmern, das bezugsfertig ist. Highlights dieses Penthouse in Alanya-Luxury möbliert - Zentral gelegen - Separate Küche Zentral gelegenes Penthouse in Mahmutlar in der Nähe des MeeresDieses Penthouse in zentraler Lage in Mahmutlar, Alanya. Mahmutlar ist ein attraktives Gebiet für Immobilienkäufer. Meistens ist ein Neubauhaus hier und Sie können alles finden, was Sie wollen. Es ist nur 300 Meter vom Strand entfernt und alle täglichen Annehmlichkeiten sind nur wenige Schritte entfernt. Dieses Penthouse ist mit hochwertigen Möbeln, Beleuchtung und Küchengeräten ausgestattet. Das Haus bestand aus 3 Bädern und 3 Schlafzimmern, einer Küche und einem Wohnzimmer. Der Komplex verfügt über einen Swimmingpool, eine Sauna, eine Pergola, einen Grill, einen Hausmeister und Überwachungskameras