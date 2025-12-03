  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bornova
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bornova, Türkei

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$208,606
Der Vorort verfügt über zwei Swimmingpools, einen angelegten Grünbereich, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 1 MinuteRingstraße - 2 MinutenKonak - 10 MinutenFlughafen - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$186,035
Mit dieser Residenz fühlen Sie sich aufgrund seiner Luxus-Suiten besonders, die den Geist von Radisson Red unterstützen.Eigenschaften:RestaurantFitnesscenterDachleisteSchwimmbadTagungsraumLobby und CaféConcierge ServicePorter und ZimmerserviceLage und Infrastruktur in der Nähe Izmir, die dri…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Türkei
von
$526,840
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2 Immobilienobjekte 2
Entwickelt für diejenigen mit hohen Erwartungen an das Leben; Der Ikon Tower, der Luxus und Komfort vereint und Ihr Leben mit jedem Detail auf einen höheren Standard bringt, befindet sich in Bornova, Hier befinden sich die renommiertesten Einkaufszentren von İzmir. Das Projekt, das mit seine…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
OneOne
Auf der Karte
Realting.com
Gehen