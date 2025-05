Sariyer, Türkei

Asiatische Seite - fikirtepe Dieses Projekt befindet sich in Bezug auf den Zugang im wichtigsten Bereich. Die Projekte, die an einem sehr zentralen Ort in Istanbul stattfinden, befinden sich neben der U-Bahn-Station. Das Projekt wurde auf einer Fläche von 8000 m2 gebaut, die 3 Blocks umfa…