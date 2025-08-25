  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Çeşme
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme

Çeşme, Türkei
von
$612,159
;
39
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27670
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Çeşme

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme

Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein türkisches Bad. Wohnung in Meeresnähe in Çeşme mit umfangreichen sozialen Einrichtungen

Çeşme ist eine Urlaubsregion im Westen von İzmir, die für ihre mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände und ihre saubere Luft bekannt ist. Mit ihrer natürlichen Umgebung, den berühmten Restaurants, der einzigartigen Küche, dem Yachthafen, der Architektur und dem historischen Charme ist sie eine der beliebtesten und exklusivsten Gegenden der Türkei.

Die Wohnungen zum Verkauf in Izmir liegen 200 m vom Markt, 1,2 km von Restaurants, 1,5 km vom Strand, 10 km vom Yachthafen, 6 km vom Krankenhaus, 11 km vom Alaçatı Port Surf Center und 85 km vom Flughafen Adnan Menderes entfernt.

Der auf einem 15.650 m² großen Grundstück erbaute Komplex umfasst 8 Blöcke und 132 Wohnungen und bietet Luxus und Qualität in Einheiten mit 1, 2, 2,5 und 3 Schlafzimmern mit großen Balkonen oder Gartenterrassen an. Zu den Einrichtungen vor Ort gehören Innen- und Außenparkplätze, Ladestationen für Elektroautos, Sport- und Aktivitätsbereiche, Gemeinschaftspools, Sonnenterrassen, ein türkisches Bad, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Café, eine Lobby, ein Generator, ein Wassertank, ein 24/7-Sicherheitsdienst, Reinigungsdienste, technischer Support, Gartenpflege und Tagungsräume.

Die Wohnungen verfügen über Wohnzimmer, offene Küchen, Schlafzimmer, eigene Badezimmer, Stauräume, Balkone oder Gartenterrassen. Die Innenausstattung umfasst Stahltüren, Fenster mit Aluminiumrahmen, Doppelverglasung, Keramik- und Laminatböden, lackierte Küchenschränke und Türen, Intelligente Heim-Systeme sowie Klimaanlagen zum Heizen und Kühlen.


ADB-00148

Standort auf der Karte

Çeşme, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$641,173
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Marmararegion, Türkei
von
$417,594
Wohnanlage Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Türkei
von
$700,000
Wohngebäude Göztepe Istanbul Apartments
Kadikoy, Türkei
von
$238,183
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$315,199
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$612,159
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Türkei
von
$785,922
Ein ruhiges Projekt in Beylikduzu Bereich, geeignet für Familienleben. Es hat einen schönen und hervorragenden Blick auf das Marmara Meer so können Sie es von allen Einheiten genießen. Das Projekt umfasst hervorragende Einrichtungen wie:24-Stunden-SicherheitTürkisches Bad (hamam)SaunaMinigol…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$3,79M
Der Komplex ist eine Sammlung von 16 Premium-Villen im modernen Stil. Diese eleganten Häuser bieten einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und das Mittelmeer.Die Luxusvillen mit 3+1 und 6+1 Layouts werden auf geräumigen Grundstücken mit Flächen von 560 m2 bis 1.000 m2 sein. Alle Villen ve…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Alle anzeigen Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Mahmutlar, Türkei
von
$169,769
- Ein Schlafzimmer spektakuläre Apartments mit Meerblick zum Verkauf im Strandkomplex mit hochwertigem Lebensstil. Diese hochwertige Wohnung an vorderster Front befindet sich in unschlagbarer Lage, beispielsweise nur 150 m vom Glockenturm entfernt, der das Zentrum von Mahmutlar bildet. Diese…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen