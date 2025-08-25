  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Konak
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak

Konak, Türkei
von
$120,077
;
23
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27754
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    35

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak

Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl von Hochhausprojekten gilt Konak als lukratives Investitionszentrum. Die Region liegt auf einer Anhöhe und bietet einen wunderschönen Blick auf das Meer und die Stadt.

Die Wohnungen zum Verkauf in İzmir befinden sich 200 m von der U-Bahn-, Zug- und Bushaltestelle, 250 m vom Meer, 450 m vom Einkaufszentrum, 2 km vom Alsancak-Platz und dem Kültürpark, 3 km vom Kordon-Küstenpark, 20 km vom Flughafen Adnan Menderes und 50 km von den Stränden von Urla entfernt.

Das 35-stöckige Projekt umfasst insgesamt 357 Wohnungen. Zu den Annehmlichkeiten gehören Innen- und Außenpools, eine Lobby, eine Rezeption, ein Fitnessstudio, Büros, Cafeterias, ein Parkhaus, ein separater Parkplatz für Gäste und ein 24/7-Sicherheitsdienst. Sicherheitskameras und Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind ebenfalls vorhanden.

Die Wohnungen verfügen über offene Küchen, Balkone und eigene Badezimmer. Sie sind mit Duschkabinen, maßgefertigten Bad- und Küchenschränken, 4-teiligen Einbauküchengeräten, Smart-Home-Technologien, VFR-Systemen, Aluminiumfenstern, Laminatparkett und Keramikböden ausgestattet.


ADB-00123

Standort auf der Karte

Konak, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$206,015
Wohngebäude Bergblick-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Türkei
von
$171,875
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$382,599
Wohnviertel Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$154,821
Wohnviertel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Oba, Türkei
von
$123,857
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$120,077
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Erdemli, Türkei
von
$68,279
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Bezugsfertige Wohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin Mersin ist eine der Hafenstädte, die mit ihren erschwinglichen Immobilieninvestitionen Aufmerksamkeit erregt. Die Stadt, die sich durch ihr einzigartiges Meer und ihre Strände auszeichnet, ist mit ihrem einfachen Verkehrsnetz und ih…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Çeşme, Türkei
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis ab 1,155.000 EURLuxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 76–235 m²
6 Immobilienobjekte 6
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
76.0
245,000
Wohnung 4 zimmer
179.0
341,396
Wohnung 5 zimmer
235.0
376,713
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen