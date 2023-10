Mahmutlar, Türkei

von €124,000

Geschäfte, Restaurants, Pubs und Märkte sind zu Fuß erreichbar. Diese moderne Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in Alanya liegt nur 600 m vom Mittelmeerstrand entfernt. Der Komplex besteht aus 2 Gebäuden mit einem modernen Äußeren, das Luxusatmosphäre schafft. Diese helle Wohnung befindet sich im 4. Stock in einwandfreiem Zustand mit modernen Oberflächen und klaren Linien. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit offener Küche. Elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer perfekt für den Winter. Im Wohnbereich wurden hochwertige moderne Oberflächen und Materialien verwendet, die ein Luxusgefühl schaffen. Die Wohnung an einem Ort voller luxuriöser Annehmlichkeiten wie Fitness, Pool, Billard, Dampfbad, Sauna, Café, Tischtennis und vielen anderen. Sie und Ihre Kinder können in diesem Komplex eine friedliche Zeit haben. Warum diese Wohnung in Alanya kaufen? Vollständige soziale Einrichtung Sehr gutes Management. Einfach zu vermieten. Merkmale der modernen Wohnung mit einem Schlafzimmer in Alanya Doppelverglasung. Volle Annehmlichkeiten, die den Pool über einen Whirlpool verfügen