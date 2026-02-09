  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kuşadası
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kuşadası, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kuşadası, Türkei
von
$301,216
Wir bieten funktionale und komfortable Apartments mit Balkon und Blick auf den Golfplatz.Die Residenz verfügt über Wanderwege, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz und Sportplätze, einen Wasserpark, eine Bar und ein Restaurant.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen