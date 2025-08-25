  1. Realting.com
Wohnkomplex Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Çeşme, Türkei
Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Çeşme

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Preis ab 1,155.000 EUR

Luxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.

Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex auf einem Küstengrundstück von 35.000 m2.

Zum Verkauf sind Wohnungen vom Typ - 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 mit einer Fläche von 102 m2 bis 1.300 m2, und 6 Duplex Villen der Typen - 4 + 1, 5 + 1 mit einer Fläche von 328 m2 bis 645 m2.

Dies ist das erste und letzte Projekt der Luxusresidenzen und Villen am Strand von Cesme Ilica, dem renommiertesten Ort der Türkei, mit seinem herrlichen Meer und seinem atemberaubenden Sandstrand.

Das Projekt mit Garten, Gemeinschaftsräumen und Einkaufszentren bietet Ihnen die besten Dienstleistungen.

Infrastruktur:

  • Sauberer privater Sandstrand
  • Freibäder
  • Sonnenterrassen
  • Innen beheizter Pool
  • Fitnesscenter
  • Dampfbäder und Saunen
  • SPA Behandlungen
  • Restaurants, Cafés und Bars
  • Geschäfte
  • Wäsche- und Reinigungsdienstleistungen
  • Conciergedienste
  • 24-Stunden-Rezeption
  • Parkplatz mit Ladestationen
  • Sicherheit und Kameras rund um die Uhr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Çeşme, Türkei

