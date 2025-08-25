Wohnkomplex Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Preis ab 1,155.000 EUR

Luxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.

Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex auf einem Küstengrundstück von 35.000 m2.

Zum Verkauf sind Wohnungen vom Typ - 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 mit einer Fläche von 102 m2 bis 1.300 m2, und 6 Duplex Villen der Typen - 4 + 1, 5 + 1 mit einer Fläche von 328 m2 bis 645 m2.

Dies ist das erste und letzte Projekt der Luxusresidenzen und Villen am Strand von Cesme Ilica, dem renommiertesten Ort der Türkei, mit seinem herrlichen Meer und seinem atemberaubenden Sandstrand.

Das Projekt mit Garten, Gemeinschaftsräumen und Einkaufszentren bietet Ihnen die besten Dienstleistungen.

Infrastruktur:

Sauberer privater Sandstrand

Freibäder

Sonnenterrassen

Innen beheizter Pool

Fitnesscenter

Dampfbäder und Saunen

SPA Behandlungen

Restaurants, Cafés und Bars

Geschäfte

Wäsche- und Reinigungsdienstleistungen

Conciergedienste

24-Stunden-Rezeption

Parkplatz mit Ladestationen

Sicherheit und Kameras rund um die Uhr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.