Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme

Çeşme, Türkei
von
$930,010
46
ID: 27801
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Çeşme

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme

Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, seiner einzigartigen Küche, seinem Yachthafen, seiner Architektur und seiner Geschichte ist es eine der renommiertesten und luxuriösesten Gegenden der Türkei.

Dieses einzigartige Projekt ist darauf ausgelegt, die besten Momente des Lebens mit dem endlosen Blau des Meeres zu verbinden. Es bietet einen brandneuen Wohnraum, in dem Sie die Schönheit von Çeşme in vollen Zügen genießen können an. Bei diesem besonderen Projekt können Sie jederzeit die Ruhe des Meeres genießen und gleichzeitig den Komfort des modernen Lebens und den Charme der Natur erleben. Das Projekt ist nicht nur ästhetisch, sondern auch ein perfektes Beispiel für Funktionalität und Komfort. Das einzigartige Design der Wohnungen ermöglicht eine abgestufte Struktur, die dem natürlichen Gefälle des Geländes entspricht. Diese Anordnung stellt sicher, dass jede Immobilie einen ununterbrochenen Meerblick bietet.

Die Wohnungen mit Meerblick zum Verkauf in Izmir befinden sich in Strandlage, nur 3 km vom Yachthafen, Restaurants, Märkten und Apotheken, 4 km vom Krankenhaus, 19 km vom Alaçatı Port Surf Zenter und 86 km vom Flughafen Adnan Menderes entfernt.

Der Komplex wurde auf einer Fläche von 16.850 m² errichtet und umfasst Garten-Duplexwohnungen und Wohnungen im mittleren Stockwerk. Er bietet Einrichtungen wie offene und geschlossene Parkplätze, Sport- und Aktivitätsflächen, Gemeinschaftspools, ein türkisches Bad, eine Sauna, ein Café, eine Poolbar, eine Lobby und Empfangsbereiche. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Generator, ein Wassertank, ein 24/7-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Die Wohnungen bestehen aus einem Wohnzimmer, einer offenen Küche, Schlafzimmern, einem eigenen Badezimmer, einem Balkon, einer Terrasse und einer Gartenterrasse. Zu den Innenausstattungsmerkmalen gehören eine Stahltür, Fenster mit Aluminiumrahmen, wärmeisoliertes Glas, Keramik- und Laminatböden, lackierte Küchenschränke und -türen, ein intelligentes Haussystem, elektronische Rollläden und eine Klimaanlage zum Heizen und Kühlen.


ADB-00107

Çeşme, Türkei
