Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme

Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme

Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein türkisches Bad. Wohnung in Meeresnähe in Çeşme mit umfangreichen sozialen Einrichtungen

Çeşme ist eine Urlaubsregion im Westen von İzmir, die für ihre mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände und ihre saubere Luft bekannt ist. Mit ihrer natürlichen Umgebung, den berühmten Restaurants, der einzigartigen Küche, dem Yachthafen, der Architektur und dem historischen Charme ist sie eine der beliebtesten und exklusivsten Gegenden der Türkei.

Die Wohnungen zum Verkauf in Izmir liegen 200 m vom Markt, 1,2 km von Restaurants, 1,5 km vom Strand, 10 km vom Yachthafen, 6 km vom Krankenhaus, 11 km vom Alaçatı Port Surf Center und 85 km vom Flughafen Adnan Menderes entfernt.

Der auf einem 15.650 m² großen Grundstück erbaute Komplex umfasst 8 Blöcke und 132 Wohnungen und bietet Luxus und Qualität in Einheiten mit 1, 2, 2,5 und 3 Schlafzimmern mit großen Balkonen oder Gartenterrassen an. Zu den Einrichtungen vor Ort gehören Innen- und Außenparkplätze, Ladestationen für Elektroautos, Sport- und Aktivitätsbereiche, Gemeinschaftspools, Sonnenterrassen, ein türkisches Bad, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Café, eine Lobby, ein Generator, ein Wassertank, ein 24/7-Sicherheitsdienst, Reinigungsdienste, technischer Support, Gartenpflege und Tagungsräume.

Die Wohnungen verfügen über Wohnzimmer, offene Küchen, Schlafzimmer, eigene Badezimmer, Stauräume, Balkone oder Gartenterrassen. Die Innenausstattung umfasst Stahltüren, Fenster mit Aluminiumrahmen, Doppelverglasung, Keramik- und Laminatböden, lackierte Küchenschränke und Türen, Intelligente Heim-Systeme sowie Klimaanlagen zum Heizen und Kühlen.

ADB-00148