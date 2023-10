New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €460,000

Hochwertige Apartments mit Blick auf den Bosporus und die Stadt zu verkaufen. Das Projekt besteht aus drei Blöcken: einem Hotel, das im November fertig sein wird, und zwei Wohngebäuden - Block B fertiggestellt und Block A zu Beginn des Baus. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts Cafés und Restaurants eingerichtet. Fast alle Apartments in Block A verfügen über zwei Schlafzimmer und jeweils einen Balkon. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Die Apartments verfügen über eine hochwertige Verarbeitung und ein intelligentes Heimsystem. Im Zentrum des Komplexes befindet sich eine Grünfläche mit Erholungsorten, Geschäften, Cafés und Veranstaltungsorten. Vorteile Zum Preis ab 549.000 wird auf einmal 25% Rabatt auf die Zahlung gewährt, wobei der maximale Rabatt für die Ratenzahlung 20% beträgt%. Zahlungen können in US-Dollar erfolgen. Kein Risiko im Zusammenhang mit der Verwendung der Landeswährung Sie müssen nicht in der Türkei sein und die türkische Sprache kennen Visa-freie Reise in 100 + Länder. Einschließlich Hongkong, Thailand, Brasilien, Japan Möglichkeit, ein US-Visum zu erhalten. Inhaber der türkischen Staatsbürgerschaft kann ein Schengen-Visum, ein US-Visum oder einen EU-Aufenthalt beantragen Pässe für die ganze Familie. Zusammen mit dem Hauptinvestor erhalten der Ehepartner und Kinder unter 18 Jahren gleichzeitig die Staatsbürgerschaft Keine Notwendigkeit, die Herkunft der Mittel oder das stabile Einkommen nachzuweisen Keine Notwendigkeit, steuerlich ansässig zu werden Immobilien können nach 3 Jahren verkauft werden, Pässe bleiben für immer Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Projekt befindet sich im Bezirk Şişli auf der europäischen Seite der Stadt. Es ist das Geschäfts-, Kultur- und Handelszentrum von Istanbul. Die Geschäftsviertel Fulya, Esentepe, Cumhuriyet und Levent erreichen Sie mit dem Auto in 9 Minuten. Hier finden Sie Wolkenkratzer und Bürogebäude mit Repräsentanzen von Banken sowie türkischen und internationalen Unternehmen. Die beliebten Stadtteile Taksim und Nisantashi mit ihren teuren Einkaufsstraßen, Restaurants, Museen und Galerien erreichen Sie mit dem Auto in 10 Minuten. In der Nähe befindet sich eines der größten Einkaufszentren Europas - Cevahir, das in weniger als 20 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Das Ufergebiet mit Dolmabahce Palace, Maçka Park, Kabataş Marina und Vodafone Stadium liegt weniger als 10 Fahrminuten vom Projekt entfernt. Istanbuls historisches Sultanahmet-Viertel erreichen Sie mit dem Auto in 17 Minuten. Der internationale Flughafen Istanbul liegt 30 Minuten entfernt.