New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey

Avanos, Türkei

von €120,000

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments in Okurjalar - Alanya. Der Wohnkomplex umfasst 1 + 1 mit einer Fläche von 48 Quadratmetern. Die Entfernung zum Meer beträgt 150 Meter. Eine vielversprechende Gegend von Alanya mit einer großen Anzahl von Hotels und entwickeltem Tourismus. Es gibt nur wenige Wohnkomplexe, aber dies ist nur eine Frage der Zeit. In Okurjalar gibt es viele einfache türkische Häuser, gelegentlich stehen fertige Wohnungen in Häusern mit Pools zum Verkauf. Die neuen Gebäude von Okurjalar zeichnen sich durch eine vollständige Infrastruktur und relativ niedrige Wohnungspreise aus. Das Gebiet liegt günstig in der Nähe mehrerer großer Städte: im Westen, 28 km westlich von Manavgat und 85 km von Antalya mit einem internationalen Flughafen, 26 km östlich - Alanya, Cleopatra Beach. Auch in der Nähe von Side, Belek und anderen schönen Resorts. Der berühmte Ingecum Beach liegt 3 km entfernt. Rund um gibt es viele Wälder, schöne Ecken der Natur zum Entspannen und Wandern. Okurzhar hat Restaurants, türkische Cafés. Die Gegend ist berühmt für ihre Auswahl an Einkaufszentren mit Bekleidungsboutiquen und Souvenirs, anderen Waren: Soho Bazar, Neva Aultlet und Alara Grand Bazar. In Okurjalar gibt es Supermärkte, Geschäfte und Apotheken. Dienstags und donnerstags verkehrt ein türkischer Bauernbasar. Diese Eigenschaft eignet sich zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie eine Bewerbung. Wir helfen Ihnen gerne weiter!