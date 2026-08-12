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Wohnimmobilien in Kroatien

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Wohnung 3 zimmer in Opcina Preko, Kroatien
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Opcina Preko, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Luxusvoll ausgestattete 2-BR-Apartment mit Meerblick, 476 m2 Yard (1/2 Aktie) & Expansionspo…
$486,971
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Haus 7 Schlafzimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 414 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Flughafenentfernung: 31 km Innenräume: 414 m2 Grundstücksgröße: …
$2,08M
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Haus 8 Schlafzimmer in Opcina Selca, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Opcina Selca, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Standort: Omiš Meer: 30 m Stadtzentrum: 13 km Innenräume: 800 m2 Grundstücksgröße: 1088 …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 6 Schlafzimmer in Piben, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Piben, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 119-572
$1,27M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 3 Schlafzimmer in Necujam, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Meer: 600 m Innenräume: 279 m2 Grundstücksgröße: 430 m2 Schlafzimmer: 4 Badezimmer: 3 Parkpl…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Privlaka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 4 Schlafzimmer in Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Gebaut: 2007 Meer: 5 m Flughafenentfernung: 25 km Innenräume: 137 m2 Grundstücksgröße: 3…
$998,270
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Haus 11 Schlafzimmer in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Haus 11 Schlafzimmer
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 639 m²
Meer: 30 m Stadtzentrum: 400 m Flughafenentfernung: 40 km Innenräume: 639 m2 Grundstücksgröß…
$2,05M
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Villa in Kosinozici, Kroatien
Villa
Kosinozici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI – Exklusive Designer-Villa mit Infinity-Pool, Dachterrasse und Meerblick n…
$1,26M
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Haus 5 Schlafzimmer in Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Meer: 9 m City Centar: 1,9 km Innenräume: 320 m2 Grundstücksgröße: 1450 m2 Schlafzimmer: 5 B…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Standort: Dubrovnik Stadtzentrum: 30 km Meer: 14 km Flughafenentfernung: 15 km Innenräume: …
Preis auf Anfrage
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Haus 6 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 100 m²
Gebaut: 1577 Jahr der letzten Renovierung: 2025 Schlafzimmer: 6 Badezimmer: 6 Meer…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
PULA Apartment 60m2 nahe Arena – Saniert & Möbliert & mit Garten ISTRIEN – KROATIEN …
$217,714
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Haus 5 Schlafzimmer in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 551 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Pag-Zentrum: 8 km Flughafenentfernung: 87 km Innenräume: 551 m2 Gru…
Preis auf Anfrage
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Villa in Icici, Kroatien
Villa
Icici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
OPATIJA RIVIERA, IČIĆI – Exklusive moderne Designer-Villa nur 200 m vom Strand mit Infinity-…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
PULA – STINJAN   einige Neubau Apartments, ca. 50m2 bis 55m2 – Bezugsfertig im Frühjahr …
$172,970
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
POREČ, ISTRIEN – Moderne freistehende Villa mit zwei Apartments und beheiztem Swimmingpool, …
$635,043
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
ISTRIEN, MARUŽINI – Luxuriöse Designer-Villa mit Meerblick, beheiztem Pool, separater Studio…
$803,310
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Haus 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
POREC / TAR / KASTELIR Neues Haus mit 198m2 Wohnfläche, Pool & schönem Garten in Grüner L…
$895,706
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Haus in Buje, Kroatien
Haus
Buje, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
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Villa in Opcina Tribunj, Kroatien
Villa
Opcina Tribunj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Luxuriöse dreifache Villetten oder mehrstöckige Wohnungen zum Verkauf in Tribunj in fantasti…
$664,574
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Supermoderne Villa mit erstaunlich fortschrittlicher Architektur, die Sie in Erstaunen verse…
$1,26M
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Erstklassige Immobilieninvestition: 400 m² Luxusvilla auf einem großzügigen Küstengrundstück…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Englisch ist eine faszinierende Sprache, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und heute…
$1,41M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 390 m²
Wunderschöne Villa in Crikvenica, mit Panoramablick auf das Meer, nur 600 Meter von den Strä…
$1,89M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Atemberaubende neu gebaute Villa mit Meerblick in Marcana, in der Nähe von Pula. Krnica, etw…
$1,93M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Beeindruckende mediterrane Steinvilla im Gebiet Sveti Lovrec, in unmittelbarer Nähe von Pore…
$1,01M
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Charmante Villa in den Pinien direkt am Strand, mit der Möglichkeit, eine Yacht festzumachen…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Kroatien

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Kroatien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös

Leitfaden für den Kauf von Immobilien in Kroatien

Zu welchem Preis kann man einen Neubau in Kroatien kaufen? Alles über den primären Immobilienmarkt in Kroatien in der Analyse von REALTING
Zu welchem Preis kann man einen Neubau in Kroatien kaufen? Alles über den primären Immobilienmarkt in Kroatien in der Analyse von REALTING
Olivenhaine und Villen mit Meerblick: Kroatiens beste und unterbewertete Standorte für Immobilieninvestitionen.
Olivenhaine und Villen mit Meerblick: Kroatiens beste und unterbewertete Standorte für Immobilieninvestitionen.

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien Kroatien

Zu welchem Preis kann man Immobilien in Kroatien kaufen?

Der Wert der Objekte wird durch ihren Standort beeinflusst. In der Hauptstadt Zagreb sind die Immobilienpreise in Kroatien am höchsten. Hier werden pro Quadratmeter rund 3500 Euro verlangt.
Der zweitteuerste ist der Urlaubsort Dubrovnik, wo ein Quadratmeter Wohnung 2500 Euro kostet. In anderen Städten liegt der Quadratmeterpreis zwischen 700 und 2000 Euro.

Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung der Immobilien in Kroatien zum Verkauf?

Für eine Wohnung oder ein Haus von 60 Quadratmetern zahlen die Eigentümer etwa 2000 Euro pro Jahr. Die Instandhaltung von Immobilien in Kroatien umfasst die Zahlung von Rechnungen für Versorgungsleistungen. Befindet sich die Immobilie in einem Ferienort, zahlt der Eigentümer eine zusätzliche Grundsteuer für den Ferienort.

Ist es möglich, kroatische Immobilien zu kaufen, ohne ins Land zu kommen?

Ja, Sie können jedes Objekt aus der Ferne kaufen. Der Verkauf von Immobilien in Kroatien ist aus der Ferne möglich, wenn die Interessen des Käufers beim Abschluss des Geschäfts durch eine Person mit notariell beglaubigter Vollmacht vertreten werden.

Was sind die Vorteile des Kaufs einer Immobilie in Kroatien?

Wenn Sie einen Wohnraum kaufen, haben Sie die Möglichkeit, in einer Region mit einem milden Klima und einer wunderschönen Natur zu leben. Das Land zeichnet sich auch durch erschwingliche Lebensmittelpreise und eine gut ausgebaute Infrastruktur aus.
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