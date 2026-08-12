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Zu welchem Preis kann man Immobilien in Kroatien kaufen?
Der Wert der Objekte wird durch ihren Standort beeinflusst. In der Hauptstadt Zagreb sind die Immobilienpreise in Kroatien am höchsten. Hier werden pro Quadratmeter rund 3500 Euro verlangt.
Der zweitteuerste ist der Urlaubsort Dubrovnik, wo ein Quadratmeter Wohnung 2500 Euro kostet. In anderen Städten liegt der Quadratmeterpreis zwischen 700 und 2000 Euro.
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung der Immobilien in Kroatien zum Verkauf?
Für eine Wohnung oder ein Haus von 60 Quadratmetern zahlen die Eigentümer etwa 2000 Euro pro Jahr. Die Instandhaltung von Immobilien in Kroatien umfasst die Zahlung von Rechnungen für Versorgungsleistungen. Befindet sich die Immobilie in einem Ferienort, zahlt der Eigentümer eine zusätzliche Grundsteuer für den Ferienort.
Ist es möglich, kroatische Immobilien zu kaufen, ohne ins Land zu kommen?
Ja, Sie können jedes Objekt aus der Ferne kaufen. Der Verkauf von Immobilien in Kroatien ist aus der Ferne möglich, wenn die Interessen des Käufers beim Abschluss des Geschäfts durch eine Person mit notariell beglaubigter Vollmacht vertreten werden.
Was sind die Vorteile des Kaufs einer Immobilie in Kroatien?
Wenn Sie einen Wohnraum kaufen, haben Sie die Möglichkeit, in einer Region mit einem milden Klima und einer wunderschönen Natur zu leben. Das Land zeichnet sich auch durch erschwingliche Lebensmittelpreise und eine gut ausgebaute Infrastruktur aus.