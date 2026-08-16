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Wohnimmobilien in Poreč, Kroatien

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311 immobilienobjekte total found
Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Wunderschöne Villa in der Gegend von Poreč, 3 km vom Meer und den Stränden entfernt! Die Ges…
$972,103
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 266 m²
Geräumiges Anwesen in der Gegend von Porec, cca. 3 km von den Stränden der ROH-BAU-Bühne ent…
$1,21M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Die Villa mit Swimmingpool, umgeben von Natur und Grün, gehört zu einer kleinen Gemeinschaft…
Preis auf Anfrage
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Das rustikale Steinhaus in Višnjan, Istrien, mit Pool, Garage und großem Grundstück stellt e…
$771,231
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Diese exklusive moderne Villa mit Pool in der Region Sveti Lovreč stellt eine erstklassige G…
$771,231
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Schöne Villa in der Nähe von Porec, nur 4 km vom Meer entfernt, steht zum Verkauf! Die Gesam…
$659,341
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Charmante Steinvilla mit Swimmingpool zu verkaufen in Sveti Lovreč, nur 12 km von den Stränd…
$1,35M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 189 m²
Haus mit schönem Pool in Poreč! Die Gesamtfläche beträgt 189 qm. Das Grundstück ist 450 qm g…
$914,052
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Fläche 100 m²
New townhouse on the Croatian coast We present to your attention an exceptional opportunity…
$584,079
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Das mediterrane Haus in Vizinada, Istrien, steht zum Verkauf und bietet einen Swimmingpool s…
$796,368
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Auf einem Hügel mit atemberaubendem Blick auf sanfte Felder, Weinberge, Olivenhaine und das …
$663,317
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Zwei Villen mit Gemeinschaftspool in Bonaci, Porec! Die Villen haben eine Gesamtfläche von 3…
$1,03M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Luxuriöser Steinpalazzo mit Swimmingpool in Visnjan zu verkaufen! Diese wunderschöne Nachbil…
$2,37M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 216 m²
Villa mit modernem Charme in Nova Vas, Brtonigla, im Bau! Die Gesamtfläche beträgt 216 qm. G…
$1,37M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Charmante Villa mit privatem Pool, umgeben von Natur und Ruhe, nur 11 km vom Meer und der hi…
$651,262
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Attraktiv gestaltetes Haus mit Swimmingpool in der Gegend von Porec! Die Gesamtfläche beträg…
$948,329
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Die im Bau befindliche neue Villa in Poreč soll Ende 2024 bezugsfertig sein, der Bau wird im…
$817,710
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Villa im traditionellen Design in Višnjan, 16 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträgt…
Preis auf Anfrage
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Neue Villa mit Pool in Višnjan bei Porec! Die Villa besteht aus einem Erdgeschoss und einem …
$1,49M
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Villa in Baderna, Kroatien
Villa
Baderna, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
ISTRIEN, POREČ – Familienhaus mit zwei Wohnungen und großem Garten, nur 10 km vom Meer entfe…
$794,082
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Wir bieten eine Luxus-Eigentumswohnung mit mehreren Villen mit Swimmingpools eine im Bau bef…
$648,574
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
POREC - Mediterranes Haus mit Swimmingpool, 5 km vom Meer!Wohnfläche: 172 m2 Grundstücksgröß…
$760,528
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Villa im Bau mit zwei Wohnungen und einem Swimmingpool in der Gegend von Poreč! Es ist eine …
$754,954
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Haus 3 Schlafzimmer in Kosinozici, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kosinozici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 138-12
$795,821
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Eine Premiumvilla mit privatem Swimmingpool, die 12 km vom Meer entfernt liegt, wird zum Ver…
$1,05M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Villa mit minimalistischem Design in Poreč, weniger als 1 km vom Meer entfernt mit Meerblick…
$1,54M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Im Bau befindliche Luxusvilla mit Meerblick in der Gegend von Kastelir in der Nähe des äußer…
$2,23M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
In Poreč, nur 7 km vom Meer entfernt, steht eine wunderschöne Villa mit Swimmingpool und ein…
Preis auf Anfrage
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Fabelhafte Villa mit Pool in Višnjan, Porec! Die Architektur der Villa ähnelt der Euphrasius…
Preis auf Anfrage
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Neue Villetta mit Swimmingpool zum Verkauf in der Gegend von Porec, cca. 3 km vom Meer entfe…
$1,03M
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