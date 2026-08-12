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Häuser in Kroatien

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Split
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Grad Zadar
60
Grad Makarska
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3 740 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 414 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Flughafenentfernung: 31 km Innenräume: 414 m2 Grundstücksgröße: …
$2,08M
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Haus 8 Schlafzimmer in Opcina Selca, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Opcina Selca, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Standort: Omiš Meer: 30 m Stadtzentrum: 13 km Innenräume: 800 m2 Grundstücksgröße: 1088 …
Preis auf Anfrage
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Haus 6 Schlafzimmer in Piben, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Piben, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 119-572
$1,27M
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 3 Schlafzimmer in Necujam, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Meer: 600 m Innenräume: 279 m2 Grundstücksgröße: 430 m2 Schlafzimmer: 4 Badezimmer: 3 Parkpl…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Gebaut: 2007 Meer: 5 m Flughafenentfernung: 25 km Innenräume: 137 m2 Grundstücksgröße: 3…
$998,270
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Haus 11 Schlafzimmer in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Haus 11 Schlafzimmer
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 639 m²
Meer: 30 m Stadtzentrum: 400 m Flughafenentfernung: 40 km Innenräume: 639 m2 Grundstücksgröß…
$2,05M
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Villa in Kosinozici, Kroatien
Villa
Kosinozici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI – Exklusive Designer-Villa mit Infinity-Pool, Dachterrasse und Meerblick n…
$1,26M
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Haus 5 Schlafzimmer in Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Meer: 9 m City Centar: 1,9 km Innenräume: 320 m2 Grundstücksgröße: 1450 m2 Schlafzimmer: 5 B…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Standort: Dubrovnik Stadtzentrum: 30 km Meer: 14 km Flughafenentfernung: 15 km Innenräume: …
Preis auf Anfrage
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Haus 6 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 100 m²
Gebaut: 1577 Jahr der letzten Renovierung: 2025 Schlafzimmer: 6 Badezimmer: 6 Meer…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 551 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Pag-Zentrum: 8 km Flughafenentfernung: 87 km Innenräume: 551 m2 Gru…
Preis auf Anfrage
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Villa in Icici, Kroatien
Villa
Icici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
OPATIJA RIVIERA, IČIĆI – Exklusive moderne Designer-Villa nur 200 m vom Strand mit Infinity-…
Preis auf Anfrage
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
POREČ, ISTRIEN – Moderne freistehende Villa mit zwei Apartments und beheiztem Swimmingpool, …
$635,043
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
ISTRIEN, MARUŽINI – Luxuriöse Designer-Villa mit Meerblick, beheiztem Pool, separater Studio…
$803,310
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Haus 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
POREC / TAR / KASTELIR Neues Haus mit 198m2 Wohnfläche, Pool & schönem Garten in Grüner L…
$895,706
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Haus in Buje, Kroatien
Haus
Buje, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Opcina Tribunj, Kroatien
Villa
Opcina Tribunj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Luxuriöse dreifache Villetten oder mehrstöckige Wohnungen zum Verkauf in Tribunj in fantasti…
$664,574
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Supermoderne Villa mit erstaunlich fortschrittlicher Architektur, die Sie in Erstaunen verse…
$1,26M
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Erstklassige Immobilieninvestition: 400 m² Luxusvilla auf einem großzügigen Küstengrundstück…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Englisch ist eine faszinierende Sprache, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und heute…
$1,41M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 390 m²
Wunderschöne Villa in Crikvenica, mit Panoramablick auf das Meer, nur 600 Meter von den Strä…
$1,89M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Atemberaubende neu gebaute Villa mit Meerblick in Marcana, in der Nähe von Pula. Krnica, etw…
$1,93M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Beeindruckende mediterrane Steinvilla im Gebiet Sveti Lovrec, in unmittelbarer Nähe von Pore…
$1,01M
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Charmante Villa in den Pinien direkt am Strand, mit der Möglichkeit, eine Yacht festzumachen…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Opcina Svetvincenat, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Opcina Svetvincenat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Wir präsentieren das Projekt Villa Istra, vier luxuriöse Residenzen mit Pool, die eine ruhig…
$2,63M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit Swimmingpool in Barban! Die Gesamtfläche beträgt 160 m². Die Grundstücksfläch…
$651,262
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 358 m²
Traditionelle istrische Villa in Barban! Die Gesamtfläche beträgt 358 qm. Das Grundstück ist…
$1,02M
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Villa in Karigador, Kroatien
Villa
Karigador, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Diese neu gebaute Luxusvilla zum Verkauf bietet einen atemberaubenden Panoramablick in der N…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Primosten, Kroatien
Villa
Opcina Primosten, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht eine atemberaubende mediterrane Villa, die sich in einer ruhigen und gefra…
$892,047
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 115 m²
Villa mit modernem Konzept und Swimmingpool in Sisan in der Nähe von Liznjan, nur 2 km vom M…
$725,800
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Eigenschaftstypen in Kroatien

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