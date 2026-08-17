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Wohnimmobilien in Town of Rab, Kroatien

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7
8 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Barbat, Kroatien
Villa 4 zimmer
Barbat, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit auf der Insel Rab, Kroatien – Wir präsentieren ein bemerke…
$764,636
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Villa in Banjol, Kroatien
Villa
Banjol, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Luxuriöse Villa mit Meerblick und beheiztem Pool in Banjol, Rab Insel – Nur 150 m vom Meer e…
$1,16M
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Villa in Town of Rab, Kroatien
Villa
Town of Rab, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Moderne futuristische neue Villa mit Swimmingpool zum Verkauf nur 100-150 Meter vom Meer ent…
$1,38M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Supetarska Draga, Kroatien
Villa
Supetarska Draga, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
Villa plus Appartementhaus in toller Lage auf der Insel Rab in Supetarska Draga! Die Villa w…
$1,71M
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Villa in Town of Rab, Kroatien
Villa
Town of Rab, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Moderne Villa mit Pool inmitten der Natur auf der Insel Rab in Palit, 750 Meter vom Meer ent…
$2,29M
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Wohnung in Palit, Kroatien
Wohnung
Palit, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/2
Apartment with Terrace, Rab, 1BR, 32 m² Located in a tranquil part of Rab town, on the islan…
$149,355
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in Town of Rab, Kroatien
Haus 3 zimmer
Town of Rab, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
House in the old town of Rab, 135.35 m2 A charming traditional house built around 1900, loc…
$243,574
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Haus 16 zimmer in Kampor, Kroatien
Haus 16 zimmer
Kampor, Kroatien
Zimmer 16
Fläche 485 m²
Etagenzahl 3
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
$775,008
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