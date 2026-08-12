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Penthäuser in Kroatien

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Opcina Okrug
16
Trau
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32 immobilienobjekte total found
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$581,499
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$440,487
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse (S8) im dritten Stock eines Neubaus i…
$585,856
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Penthouse in Stadt Pola, Kroatien
Penthouse
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
PULA  Apartment 99m2 auf 2 Etagen mit grosser Terrasse & Balkon in ruhiger Lage ISTRI…
$370,238
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S201) eines …
$404,058
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
$425,992
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$582,655
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S13) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
$527,270
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo zum …
$605,472
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Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Penthouse A5 mit Dachterrasse, Aussicht, Garage, Strandnähe Das Wohngebäude entsteht auf …
$487,054
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/2
Luxus-Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse S3 Wir verkaufen eine luxuriöse Penthouse-Wohnun…
$629,216
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S203) eines …
$388,217
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Penthouse 3 zimmer in Makarska, Kroatien
Penthouse 3 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/4
Hills Residence in Makarska ist ein hervorragender Wohnkomplex, der moderne architektonische…
$321,438
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Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Penthouse A6 mit Dachterrasse, Aussicht, Garage, Strandnähe Das Wohngebäude entsteht auf …
$533,440
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S202) eines …
$388,217
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Penthouse 6 zimmer in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse 6 zimmer
Opcina Sukosan, Kroatien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Sukošan Hills, einem Projekt, das Luxus, Eleganz und den mediterranen Lebensst…
$1,26M
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen Penthouse-Wohnung S8 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Okrug Gornji, Insel Ci…
$382,940
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Penthouse in Opcina Fazana, Kroatien
Penthouse
Opcina Fazana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
FAZANA 300m2 Penthouse-Wohnung auf 2 Etagen mit traumhaftem Meerblick ISTRIEN – KROAT…
$1,28M
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Penthouse in Municipality of Kolan, Kroatien
Penthouse
Municipality of Kolan, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses außergewöhnliche Penthouse in einer modernen Stadtvilla an ein…
$743,024
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Penthouse in Gespanschaft Istrien, Kroatien
Penthouse
Gespanschaft Istrien, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
PULA   Eine ABSOLUTE RARITÄT: 147m2 Apartment mit Meerblick & grosser Terrasse in vorneh…
$546,930
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment (S5) im zweiten Obergeschoss, nur 200 Meter vom Meer u…
$348,362
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Penthouse 3 zimmer in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse 3 zimmer
Opcina Sukosan, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Willkommen in Sukošan Hills, einem Projekt, das Luxus, Eleganz und den mediterranen Lebensst…
$644,693
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein luxuriöses Penthouse-Apartment (S3) im zweiten Obergeschoss mit Dachterras…
$736,064
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse, S8, 250 Meter vom Meer und Strand ent…
$521,872
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen Penthouse-Wohnung S7 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Okrug Gornji, Insel Ci…
$482,609
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Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Duplex-Penthouse im zweiten Stock, große Terrasse, 2 Parkplätze, Gemeinschaftspoo…
$728,202
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung S5 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Panoramablick, Ge…
$250,806
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Penthouse in Stadt Pola, Kroatien
Penthouse
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
PULA   Apartment 96m2 mit Meerblick – saniert & möbliert im Zentrum ISTRIEN – KROATIE…
$287,479
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Penthouse in Seget Donji, Kroatien
Penthouse
Seget Donji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 im vierten Stock eines Wohngebäudes, 100 Meter vom Me…
$837,008
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung S7 mit Dachterrasse, dritter Stock, Okrug Gornji auf de…
$404,577
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Immobilienangaben in Kroatien

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