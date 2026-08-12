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Wohnimmobilien in Grad Zadar, Kroatien

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Zadar
86
107 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Luxuriöse moderne Villa in erster Reihe an der Zadar Riviera – Exklusives Küstenleben!Objekt…
$9,23M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie Ihre Traumvilla in Kroatien zum Verkauf – eine atemberaubende Villa in erster …
$2,80M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Die prächtige brandneue Vvilla im Palazzo-Stil befindet sich in einem kleinen Dorf, nur eine…
$1,38M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
$1,97M
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Haus 30 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 30 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 800 m²
Standort: Zadar Gebaut: 2006 Stadtzentrum: 15 km Meer: o.5 km Flughafenentfernung: 19 km Inn…
$4,04M
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Haus 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zadar ist einer der dominantesten Orte an der Adriaküste, der Sie absolut umhauen wird! Wenn…
$1,27M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Komplex aus drei luxuriösen modernen Villen mit freiem Blick auf das Meer in der Gegend von …
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
$1,18M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Wunderschöne neue Designervilla in einer kleinen Stadt in der Gegend von Zadar mit Meerblick…
$1,56M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Herrliche Luxusvilla mit offenem Meerblick in der Gegend von Zadar, ca. 800 Meter vom Meer e…
$1,49M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Moderne Villa mit originellem Swimmingpool in der Nähe von Zadar in der ersten Baulinie zum …
$1,45M
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Haus 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Standort: Zadar Gebaut: 2011 Stadtzentrum: 7 km Flughafenentfernung: 18 km Innenräume: 210 m…
$2,48M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Top Angebot! Neue moderne Villa mit Swimmingpool im Bau zum Verkauf in Zaton unweit von Zada…
$1,37M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ferienvilla mit Pool In Debeljak, nicht weit von Sukošan und Zadar, cca. 3 km vom Meer entfe…
$588,421
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Diese schöne Ferienvilla befindet sich in einem ruhigen Ort, nur 4 km vom Touristenort Sukos…
$865,331
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
$1,82M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 357 m²
Wir stellen Ihnen eine atemberaubende, moderne Villa in 1. Meereslinie zum Verkauf, gelegen …
$3,37M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
$1,83M
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Haus 5 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
In der malerischen Region Zadar gelegen, bietet dieses exklusive Haus am Meer einen luxuriös…
$1,24M
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Haus 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Englische Sprache ist eine faszinierende und einzigartige Form der Kommunikation, die eine r…
$670,690
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Zum Verkauf steht eine faszinierende hochmoderne Luxusvilla, nur wenige Meter vom Meer entfe…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Diese luxuriöse High-Tech-Villa befindet sich in Dalmatien, in Privlaka, in erster Reihe zum…
$4,04M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Wir bieten eine wunderschöne Steinvilla in Meeresnähe auf der Insel Pašman in erster Meeresl…
$1,62M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kozino, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kozino, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Objektbeschreibung: In der ruhigen und begehrten Lage von Kožino, nur 50 Meter vom Meer entf…
$479,527
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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Haus 10 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 10 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 540 m²
Standort: Zadar Gebaut: 2005 Zentrum Zadar: 1 km Meer: 50 m Innenräume: 540 m2 Grundstü…
$2,14M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Zum Verkauf steht eine neue moderne Villa in der Nähe von Zadar mit Meerblick, nur 200 Meter…
$1,27M
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 174 m²
Standort: Zadar Meer: 7 m Innenräume: 174 m2 Grundstücksgröße: 324 m2 Schlafzimmer: 4 Badezi…
Preis auf Anfrage
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Villa in Petrcane, Kroatien
Villa
Petrcane, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Neue Villa mit einem Schwimmbad in dem berühmten touristischen Ort Petrčane in der Nähe von …
$1,05M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine luxuriöse Villa im Herzen von Privlaka, einer der attraktivsten Klein…
$1,75M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
In der malerischen dalmatinischen Stadt, nur 13 km von der historischen Stadt Zadar entfernt…
$2,57M
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Immobilienangaben in Grad Zadar, Kroatien

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