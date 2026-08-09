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Wohnimmobilien in Salonä, Kroatien

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7 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Salonä, Kroatien
Haus 7 zimmer
Salonä, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Solin, Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 264 m2 auf einem Grundstück von 594 m2 mit 5…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Salonä, Kroatien
Haus 6 zimmer
Salonä, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Solin, Sveti Kajo, Grundstück von 1349 m2 in regelmäßiger Form mit einem Haus von 240 m2 auf…
$403,715
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Haus 5 zimmer in Salonä, Kroatien
Haus 5 zimmer
Salonä, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Solin, Mezanovci, Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 250 m2 und einem gepflegten Garte…
$807,429
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TekceTekce
Haus 6 zimmer in Salonä, Kroatien
Haus 6 zimmer
Salonä, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Solin, wir verkaufen ein Haus mit zwei Wohnungen auf einem Grundstück von 500 m2 zum Preis v…
$692,082
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Wohnung 4 zimmer in Kucine, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Kucine, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Kucine: Drei-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit 108 m2, Ausrichtung S-W, im 2. Stock eines Wohnge…
$380,645
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Haus 5 zimmer in Vranjic, Kroatien
Haus 5 zimmer
Vranjic, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Solin, Bilankuša Grundstück 2720 m2 mit Haus 299 m2 Solin, Bilankuša, ein Grundstück von 40…
$1,56M
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Wohnung 3 zimmer in Salonä, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Salonä, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Solin, Japirko, komfortable Dreizimmerwohnung mit 80 m² im 4. Stock eines Wohngebäudes ohne …
$294,135
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