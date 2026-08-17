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Wohnimmobilien in Stadt Zengg, Kroatien

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9 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Jablanac, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Jablanac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Standort: Jablanac Gebaut: 2018 Meer: 1,7 km Stadtzentrum: 2,2 km Innenräume: 260 m2 Gr…
$1,38M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
ID CODE: 136-115
$271,536
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
ID CODE: 136-123
$231,612
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Manor Nekretnine d.o.o.
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DD CO DEDD CO DE
Haus 18 zimmer in Prizna, Kroatien
Haus 18 zimmer
Prizna, Kroatien
Zimmer 18
Fläche 650 m²
Etagenzahl 3
Apartment building, direct access to the beach, garage, 632 m2, Prizna,In Prizna, 15 km from…
$1,11M
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Haus 9 zimmer in Sveti Juraj, Kroatien
Haus 9 zimmer
Sveti Juraj, Kroatien
Zimmer 9
Fläche 216 m²
Etagenzahl 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
$798,958
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Haus 3 zimmer in Jablanac, Kroatien
Haus 3 zimmer
Jablanac, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 232 m²
Impressive and isolated house with swimming pool in Velebit Nature Park, 232 m2 It is incred…
$807,461
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Haus 2 zimmer in Volarice, Kroatien
Haus 2 zimmer
Volarice, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
www.biliskov.com ID: 14923 Schlaf, Volarice Zwei wunderschöne, komplett neue und ausgestat…
$155,719
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Haus 3 zimmer in Prizna, Kroatien
Haus 3 zimmer
Prizna, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 222 m²
Prizna, Einfamilienhaus Zum Verkauf steht ein Einfamilienhaus auf 3 Etagen, 222 m2 (74m2 Gr…
$346,041
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Haus 18 zimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Haus 18 zimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Zimmer 18
Fläche 602 m²
Etagenzahl 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
$829,258
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