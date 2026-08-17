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Wohnimmobilien in Grad Sveta Nedelja, Kroatien

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häuser
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10 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Strmec, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Strmec, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist ein modernes einstöckiges Haus, derzeit im Bau, in ruhiger Lage, 15 Automin…
$574,408
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Haus 4 zimmer in Novaki, Kroatien
Haus 4 zimmer
Novaki, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
I25999 Cvjetna ulica
$354,289
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Haus 4 zimmer in Jagnjic Dol, Kroatien
Haus 4 zimmer
Jagnjic Dol, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
I28304 Jagnjić dol
$496,005
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 5 zimmer in Jagnjic Dol, Kroatien
Haus 5 zimmer
Jagnjic Dol, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Heiliger Sonntag, Freistehendes Haus mit einer Wohnfläche von 110 m2 auf zwei Etagen, auf e…
$519,062
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Haus 6 zimmer in Strmec, Kroatien
Haus 6 zimmer
Strmec, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
I28857 Savska
$553,577
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Haus 6 zimmer in Brezje, Kroatien
Haus 6 zimmer
Brezje, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Sveta Nedjelja, Brezje Schönes Einfamilienhaus mit 300 m2 Bruttofläche auf drei Etagen, Bau…
$455,621
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TekceTekce
Haus 8 zimmer in Srebrnjak, Kroatien
Haus 8 zimmer
Srebrnjak, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
I28958 Silber
$326,610
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Haus 5 zimmer in Novaki, Kroatien
Haus 5 zimmer
Novaki, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Sveta Nedjelja, ein wunderschönes Anwesen mit einem autochthonen Zagorje-Familienhaus   Sc…
$611,339
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Wohnung 3 zimmer in Strmec, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Strmec, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
I29180 Ulica sviba
$326,610
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Haus 6 zimmer in Novaki, Kroatien
Haus 6 zimmer
Novaki, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
I23741 Novačka cesta
$553,056
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Immobilienangaben in Grad Sveta Nedelja, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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