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Wohnimmobilien in Grad Sibenik, Kroatien

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66 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 427 m²
Erleben Sie ultimativen Luxus am Meer in Sevid mit dieser außergewöhnlichen Designer-Villa z…
$3,75M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Eine gemütliche Villa im niedrigen Ferienort Sevid zwischen Trogir und Rogoznica, am Rande f…
$719,956
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Charmante Villa in den Pinien direkt am Strand, mit der Möglichkeit, eine Yacht festzumachen…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
$310,269
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Haus 9 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 9 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 928 m²
Lage: Region Šibenik Baujahr: 1989 Renoviert: 2019 Šibenik: 25 km Entfernung zum Flughafen: …
$3,18M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 006 m²
Preis angepasst! Alter Preis war 5,3 Mio. Euro, neuer Preis ist 4,5 Mio. Euro!Sanierungsbedü…
$5,19M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Zwei Möglichkeiten - Grundstück im Zentrum von Sibenik oder fertige Villa mit Pool zu kaufen…
$749,954
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Tolles Angebot mit fantastischem Meerblick! Eine moderne Luxusvilla mit Swimmingpool in der …
$923,020
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Fantastisches Haus in der ersten Reihe, direkt gegenüber einem wunderbaren Strand! Wir biete…
$2,17M
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Haus 11 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 11 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 470 m²
Standort: Šibenik Gebaut: 2002 Renoviert: 2020 Stadtzentrum: 7 km Flughafenentfernung: 59 km…
$1,88M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Reduziert! Alter Preis 1.590.000 EUR, neuer Preis 1.250.000 EUR!Eine wunderschöne mediterran…
$1,43M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Bemerkenswerte Steinvilla mit herrlichem Meerblick und Swimmingpool auf der Insel Murter (ei…
$980,709
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Englisch ist eine Sprache, die immense Macht und Einfluss in der heutigen Welt hat. Aus dem …
$1,47M
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Haus 6 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Standort: Sibenik Stadtzentrum: 11 km Entfernung vom Meer: 11 km Flughafenentfernung: 53 …
$2,35M
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Haus 5 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Standort: Šibenik Zentrum von Šibenik: 14 km Flughafen: 30 km Innenräume: 200 m2 Grundst…
$1,46M
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Haus 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Standort: Šibenik Gebaut: 2021 Renoviert: 2023 Zentrum von Šibenik: 35 km Meer: 8 km Flughaf…
$823,654
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
$410,928
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Haus 6 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 360 m²
Standort: Šibenik Erbaut: 2022 Šibenik Zentrum: 12 km Meer: 0,3 km Entfernung zum Flughafen:…
$2,06M
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Haus 7 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 510 m²
Standort: Sibenik Gebaut: 2008 Meer: 10 m Sibenik Zentrum: 15 km Innenräume: 510 m2 Gru…
$1,76M
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Haus 12 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 12 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 330 m²
Standort: Sibenik Gebaut: 2020 Meer: 150 m Stadtzentrum: 4 km Flughafen: 40 km Innenräu…
$1,24M
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Standort: Šibenik Gebaut: 2021 Stadtzentrum: 10 km Meer: 0,1 km Flughafenentfernung: 85 km I…
$1,47M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Hervorragende Luxusvilla mit Swimmingpool 40 m vom Meer entfernt in der Gegend von Razanj in…
$1,43M
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Wohnung 5 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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Haus 2 zimmer in Danilo Biranj, Kroatien
Haus 2 zimmer
Danilo Biranj, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
House with swimming pool, 107.71 m2, surroundings of Šibenik In a quiet location ten kilomet…
$442,861
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Wohnung 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Haus 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Renovated house, Šibenik – Center On a plot of 115 m2, in the very center of the city of Šib…
$404,111
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Wohnung 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/3
2-bedroom apartment, 65m2, Šibenik – Center The apartment consists of two residential units,…
$195,966
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Haus 3 zimmer in Krapanj, Kroatien
Haus 3 zimmer
Krapanj, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
www.biliskov.com ID: 14831Insel KrapanjEin Steinhaus mit einer Fläche von 70 m² auf einem Gr…
$101,505
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Wohnung 2 zimmer in Zaboric, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Zaboric, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Haus 3 zimmer in Brodarica, Kroatien
Haus 3 zimmer
Brodarica, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
I28068 Brodarica
$365,361
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Immobilienangaben in Grad Sibenik, Kroatien

mit Terrasse
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