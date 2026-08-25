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Wohnimmobilien in Labin, Kroatien

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137
137 immobilienobjekte total found
Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Sehr spezielle Villa 7 km vom Meer im Gebiet Rabac in Krsan - auf grandiosem Terrain von 426…
$800 555
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Zeitgenössisch gestaltetes Haus mit Swimmingpool in der Gegend von Labin! Unweit der Stadt L…
$854 307
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Diese makellose Immobilie bietet ein atemberaubendes Haus mit einem Swimmingpool, das nur 8 …
$671 320
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Fläche 349 m²
Fabelhaftes Anwesen in Istrien auf 25 Hektar Land! Alter Steingebäudekomplex von 349 qm. bef…
$857 738
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Moderne Villa mit Swimmingpool und Panoramameerblick zu verkaufen in Rabac, gelegen an der s…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Haus mit Swimmingpool und Panoramablick in der Gegend von Labin! An der Südostküste Istriens…
$629 008
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Steinhaus mit Schwimmbad zum Verkauf in der Nähe von Labin, 9 km vom Meer entfernt, bietet e…
$833 362
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
In der Nähe der Stadt Labin steht eine im Jahr 2023 neu fertiggestellte Villa mit Swimmingpo…
$743 373
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Villa mit Swimmingpool und Meerblick, nur 2 km von Rabac entfernt. Die gesamte Wohnfläche be…
$833 362
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Moderne Designvilla mit Pool und Meerblick nur 500 Meter vom Meer entfernt in der Gegend von…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Elegante neue Villa in der Gegend von Labin! Die Gesamtnutzfläche beträgt 210 qm. Grundstück…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Eine beeindruckende Villa mit sensationeller Aussicht in der Gegend von Rabac, nur 700 Meter…
$2,57M
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Mediterrane Villa mit Swimmingpool in Rabac, Labin, ca. 5 km von den Stränden entfernt! Die …
$857 738
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Wunderbare kleinere Gemeinschaft im Gebiet Labin, 800 m Luftlinie vom Meer entfernt, bietet …
$651 881
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Angeboten wird eine hochwertige Doppelhaushälfte in einer schön gepflegten Sackgasse mit meh…
$719 816
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 386 m²
Einzigartige Hacienda in Istrien bei Cerovje! Wirklich bemerkenswertes Anwesen im Grünen mit…
$2,10M
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 396 m²
Außergewöhnliche Villa mit spektakulärem Meerblick in Rabac, nur 500 Meter vom Meer entfernt…
$1,99M
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Luxuriöse Villa in Gračišće mit Innen- und Außenpools! Einzigartiges modernes Konzept! Es gi…
$1,72M
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Abgeschiedene Villa mit Pool in der Gegend von Rabac-Labin, 9 km vom Meer entfernt! Die Gesa…
$686 190
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Auf einem sonnigen Hügel mit Blick auf das funkelnde Adriatische Meer, zwischen den historis…
$798 653
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Auf halbem Weg zwischen Pula und Opatija, hoch über der Küste Istriens, liegt die kleine Sta…
$742 667
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 190 m²
Fantastische Villa mit Pool und Wellness – Nur 6 km von den Stränden von Rabac!Entdecken Sie…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Ein neuer Komplex mit mehreren modernen Villen mit Schwimmbädern wird in der Gegend von Raba…
$594 134
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Wundervolle Villa in den malerischen Dörfern der Region Rabac-Labin!Eine außergewöhnliche Im…
$811 726
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 320 m²
Faszinierende Villa im Grünen in der Gegend von Labin auf einem großen Grundstück von 2100 q…
$639 369
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Krnica – eine moderne Familienvilla am Rande einer kleinen Wohnsiedlung, die Komfort, Privat…
$798 639
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Ein komfortabler Zufluchtsort vor der Hektik des Lebens in der Gegend von Rabac-Labin, 11 km…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Eine wunderschöne Steinvilla mit Swimmingpool in der Gegend von Kršan in der Nähe von Labin …
$788 370
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Perfekte Investition - ideal zur Vermietung!Diese hochwertige Mehrfamilienimmobilie zum Verk…
$769 703
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Villa in Rabac, Kroatien
Villa
Rabac, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Komplex von drei authentischen Steinvillen nach vollständiger Umgestaltung in Lupoglav, auf …
Preis auf Anfrage
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