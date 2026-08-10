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Wohnimmobilien in Opcina Pasman, Kroatien

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häuser
9
9 immobilienobjekte total found
Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 414 m²
Villa in erster Reihe zum Meer für mehrere Generationen auf der Insel Pašman bei Zadar. Brut…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Liegeplatz: Pasman Erbaut: 2021 Meer: 30 m Stadtzentrum: 1,5 km Entfernung zum Flughafen…
$1,53M
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Haus 6 Schlafzimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Lage: Insel Pašman Baujahr: 2019 Stadtzentrum: 11 km Meer: 1 km Entfernung vom Flughafen: 9 …
$3,24M
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TekceTekce
Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Diese luxuriöse Villa mit Pool und Meerblick liegt in einer ruhigen Lage nur 200 Meter vom M…
$1,66M
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Haus 5 zimmer in Zdrelac, Kroatien
Haus 5 zimmer
Zdrelac, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
$1,33M
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Haus in Pasman, Kroatien
Haus
Pasman, Kroatien
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Semi-detached house, separate plots, sea view, 320 m2, Pašman,On the island of Pašman, there…
$302,118
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Haus 6 zimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 6 zimmer
Mrljane, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
www.biliskov.com ID: 14680 Insel Pašman, Dobropoljana Doppelhaushälfte in erster Reihe zum…
$997,752
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Haus 3 zimmer in Zdrelac, Kroatien
Haus 3 zimmer
Zdrelac, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Stone House with Two Separate Apartments, 100 m from the Sea, Ždrelac, Pašman In the village…
$1,05M
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Haus 4 zimmer in Zdrelac, Kroatien
Haus 4 zimmer
Zdrelac, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Modern villa under construction, first row to the sea, Ždrelac, Pašman Island Situated in th…
$1,66M
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Immobilienangaben in Opcina Pasman, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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