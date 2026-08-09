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Wohnimmobilien in Opcina Tar Vabriga, Kroatien

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wohnungen
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6
17 immobilienobjekte total found
Villa in Vabriga, Kroatien
Villa
Vabriga, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
$722,437
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Wohnung 2 zimmer in Tar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Tar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 5 on the se…
$276,788
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Wohnung 2 zimmer in Vabriga, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Tar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Tar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea viewApartment on the first…
$276,788
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Villa 4 zimmer in Vabriga, Kroatien
Villa 4 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
www.biliskov.com  ID: 13771 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,61M
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Wohnung 3 zimmer in Tar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Tar, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
ISTRIEN, TAR-VABRIGA – Wohnung mit privatem Pool und Meerblick NEUBAU Zum Verkauf steht eine…
$597,863
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Wohnung 2 zimmer in Vabriga, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/1
ISTRIA, TAR – VABRIGA – Apartment near the sea with two bedrooms An apartment for sale in Va…
$199,188
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Villa 4 zimmer in Vabriga, Kroatien
Villa 4 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
www.biliskov.com  ID: 13803 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,33M
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Wohnung 2 zimmer in Vabriga, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Tar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Tar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 4 on the se…
$276,788
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Wohnung 2 zimmer in Vabriga, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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Wohnung 2 zimmer in Vabriga, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 zimmer in Vabriga, Kroatien
Haus 5 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Modern villa with sea viewIn a very attractive location in a …
$1,38M
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Villa 5 zimmer in Frata, Kroatien
Villa 5 zimmer
Frata, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 203 m²
www.biliskov.com  ID: 13773 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,85M
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Villa 4 zimmer in Frata, Kroatien
Villa 4 zimmer
Frata, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
www.biliskov.com  ID: 13770 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,50M
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Wohnung 3 zimmer in Tar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Tar, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Wohnung mit privatem Pool und Meerblick NEU BUILTA zweistöckige Wohnun…
$482,719
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Wohnung 3 zimmer in Tar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Tar, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
ISTRIEN, TAR-VABRIGA – Wohnung mit privatem Pool und Meerblick NEU GEBAUT Zum Verkauf steht …
$633,624
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Immobilienangaben in Opcina Tar Vabriga, Kroatien

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