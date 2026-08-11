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Wohnimmobilien in Almissa, Kroatien

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48
49 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Standort: Omiš Erbaut: 2022 Omiš Zentrum: 8 km Meer: 0,65 km Entfernung zum Flughafen: 24 km…
$1,88M
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Haus 4 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
In der atemberaubenden Stadt Omis gelegen, bieten diese beiden atemberaubenden Villen die pe…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Moderne Luxusvilla zum Verkauf in Kroatien – Exklusive Immobilie mit Meerblick in Dugi Rat n…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 900 m²
Heiße Verkaufsaktion!Rabatt!Alter Preis war 1.570.000 EUR, neuer Preis ist 1.100.000 EUR!In …
$1,26M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Diese schöne und elegante Luxusvilla zum Verkauf in Jesenice, Dugi Rat, nur 170 Meter vom Me…
$1,59M
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Haus 3 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Standort: Omis Innenraum: 297 m2 Grundstücksgröße: 593 m2 Meer: 200 m Schlafzimmer: 3 B…
$1,65M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Luxusvilla zum Verkauf in der Nähe von Omiš, Kroatien, …
$1,85M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Herrliche moderne Luxusvilla mit Swimmingpool, nur 6 km von Omis und 25 vom Zentrum von Spli…
$1,73M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Phänomenale neue moderne 1. Reihe 5***** Villa an der Riviera von Omiš!Diese außergewöhnlich…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 213 m²
Nur eine kurze Fahrt vom kristallklaren Adriatischen Meer entfernt, bietet diese atemberaube…
$2,12M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Apartmenthaus mit atemberaubendem Panoramablick au…
$665,628
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Ultra-luxuriöse Villa zum Verkauf in einer der begehrtesten Gegenden Dalmatiens, gelegen in …
$2,92M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Dieses exklusive Anwesen in erster Reihe zum Meer, das zum Verkauf an der atemberaubenden Ri…
$1,32M
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Haus 9 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 9 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 700 m²
Standort: Omiš Gebaut: 2023 Stadtzentrum: 9 km Meer: 0,65 km Flughafenentfernung: 46 km Inne…
$3,00M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 298 m²
Fantastisches Angebot an der Riviera von Omis - wunderschöne moderne Luxusvilla mit Swimming…
$2,88M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Schöne ziemlich abgelegene Villa auf einem Hügel in Jesenice mit atemberaubendem Meerblick! …
$1,27M
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Haus 4 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Standort: Omis Baujahr: 2016 Meer: 8 km Omis Zentrum: 10 km Flughafen: 37 km Innenraum:…
$941,319
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Haus 4 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 175 m²
Standort: Omis Gebaut: 2022 Meer: 850 m Stadtzentrum: 6 km Innenräume: 175 m2 Fläche: 1…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Sonderangebot!Preis gesenkt von 1.700.000 EUR auf 1.105.000 EUR!Verkauf dieser opulenten Woh…
$1,26M
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Haus 3 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Standort: Omiš Erbaut: 2024 Stadtzentrum: 5 km Entfernung vom Meer: 1 km Entfernung zum Flu…
$1,76M
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Haus in Almissa, Kroatien
Haus
Almissa, Kroatien
Fläche 1 639 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Bauprojekt befindet sich in exklusiver Lage ober…
$479,527
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Haus 4 Schlafzimmer in Almissa, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Standort: Omis Meer: 0,6 km Stadtzentrum: 3 km Innenräume: 330 m2 Grundstücksgröße: 2069…
$1,76M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Diese atemberaubende Villa im ruhigen Hinterland von Omiš und nur 7 km vom Meer entfernt ist…
$857,738
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Haus in Almissa, Kroatien
Haus
Almissa, Kroatien
Fläche 3 332 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Baugrundstück in erster Reihe zum Meer nahe der …
$3,62M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 463 m²
Luxuriöse Villa direkt am Meer zu verkaufen – Riviera von Omiš Diese exklusive Luxusvilla be…
$4,00M
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Villa in Mimice, Kroatien
Villa
Mimice, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Fantastische neue moderne Villa mit Swimmingpool und Aufzug in der 1. Reihe zum Meer – ein a…
$3,20M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Kroatien – Panoramablick auf das Meer in Dugi Rat bei Omis!Diese w…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 270 m²
Diese wunderbare mediterrane Villa mit Swimmingpool und Blick auf das offene Meer steht in J…
$1,83M
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Villa in Lokva Rogoznica, Kroatien
Villa
Lokva Rogoznica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Villa, die einen FURORE auf dem kroatischen Immobilienmarkt verursacht hat!Reine moderne Lin…
$1,50M
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Haus 4 zimmer in Podaspilje, Kroatien
Haus 4 zimmer
Podaspilje, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Dubrave, Omiška Riviera Am Fuße des Berges Omiš Dinara, in unmittelbarer Nähe von Dubrave, …
$1,50M
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